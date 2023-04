WOOFi est confiant quant aux couches 2 à l'heure où il rejoint le Hong Kong Web3 Festival

HONG KONG, 13 avril 2023 /PRNewswire/ -- WOOFi, l'un des 15 meilleurs DEX (échanges décentralisés) en volume d'échanges sur 24 heures, et rassemblant 30 des protocoles les plus largement utilisés dans le monde de la finance décentralisée (DeFi), a pris le devant de la scène en marge du Hong Kong Web3 Festival, pour s'exprimer au sujet des perspectives confiantes des réseaux de couche 2 (Layer 2 Networks) basés sur Ethereum, à la suite de la mise à niveau de Shanghai et de l'intérêt croissant des investisseurs.

Photo

En tant que membre du panel du Sommet LiquidityTech Protocol (LTP), Kevin Feng, Chef de la DeFi du réseau WOO, a discuté du sujet suivant : « L'avenir de la finance est-il décentralisé ? » ; il était pour cela accompagné de représentants de Nomura Laser Digital, Foresight Ventures, MetaWeb Ventures, Bitget et Bluefin.

Le sommet, qui mettra en vedette tout un ensemble de chefs de file de l'industrie, des institutions commerciales de premier plan, des banques spécialisées dans les actifs en monnaie numérique, des bourses, des dépositaires, des banques d'investissement et des organismes de réglementation, abordera les tendances d'avant-garde et les visions de l'avenir dans le secteur des actifs numériques du point de vue des négociateurs institutionnels. Dans le même temps, le Hong Kong Web3 Festival, qui devrait attirer plus de 10 000 participants, couvrira d'autres sujets ayant trait à l'espace du Web3, notamment la blockchain, le métavers, les JNF et la technologie financière.

« La mise à niveau de Shanghai sera l'un des moteurs [des projets de DeFi et de réseaux de couche 2]. Plusieurs projets de premier plan seront lancés au cours des prochains mois, notamment Base, zkSync Era, Polygon zkEVM, Scroll et Linea. Cela attirera beaucoup d'attention et de capitaux.

Le sentiment de confiance est également lié à l'intérêt croissant au sein de l'industrie, en raison de sa nature open source et de ses capacités d'innovation rapide et de croissance incessante. Nous sommes également enthousiasmés par le degré d'intérêt des investisseurs de la région et heureux que WOOFi soit à l'intersection de ces développements », a déclaré M. Feng dans un communiqué.

Avant l'ouverture officielle du Hong Kong Web3 Festival, Paul Chan, secrétaire aux finances de Hong Kong, avait déjà déclaré que même si les marchés de la crypto ont été très volatils, c'est maintenant le « bon moment » pour pousser l'adoption du Web3 dans la région.

Pendant ce temps, M. Feng a déclaré qu'à peine neuf mois se sont écoulés depuis que WOOFi est devenu le premier DEX à déployer des échanges interchaînes en un clic alimentés par la technologie de pointe Stargate. Il a ajouté que le DEX a supervisé plus de 100 000 transactions interchaînes, s'est développé pour soutenir aujourd'hui six chaînes, et a permis aux courtiers d'économiser d'innombrables heures qui auraient autrement été perdues en cas de douloureux processus de transition manuelle.

Retrouvez les articles liés à WOOFi ici

Le contenu du présent document ne constitue ni une recommandation de stratégies d'investissement ou de négociation, ni une offre d'investissement, ni une sollicitation, ni une recommandation d'un quelconque produit ou service. Ce contenu est uniquement destiné à être partagé à titre informatif. Toute personne qui prendrait ou modifierait sa décision d'investissement sur la base de ce contenu devra assumer elle-même son bénéfice ou sa perte.

Le contenu du présent document a été traduit en plusieurs langues et partagé sur différentes plateformes. En cas de divergence ou d'incohérence entre les différentes publications causée par des erreurs de traduction, la version anglaise sur notre site officiel prévaudra.

CONTACT :

Paolo Lising

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2051537/Photo.jpg

SOURCE WOO Network