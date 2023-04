WOOFi, está otimista com o Layer 2s ao ingressar no Web3 Festival de Hong Kong

HONG KONG, 12 de Abril de 2023 /PRNewswire/ -- Um dos 15 primeiros DEXs por volume de negociação a cada 24 horas e entre os 30 protocolos mais amplamente utilizados em toda a DeFi, o WOOFi ocupa o centro do palco à margem do Hong Kong Web3 Festival e fala sobre as perspectivas otimistas das redes da 2ª camada baseadas em Ethereum como resultado da atualização de Xangai e do interesse crescente dos investidores.

Kevin Feng, diretor da DeFi na WOO Network foi membro do painel na cúpula LiquidityTech Protocol (LTP) para discutir o tópico "O futuro das finanças é descentralizado?" Onde ele se juntou a representantes da Nomura Laser Digital, Foresight Ventures, MetaWeb Ventures, Bitget e Bluefin.

A cúpula, que contará com uma lista de líderes do setor, instituições do mercado, bancos de ativos de moeda digital, exchanges, guardiões, bancos de investimento e reguladores, abordará tendências e visões de ponta para o futuro do campo de ativos digitais, sob a perspectiva dos traders institucionais. Enquanto isso, o Hong Kong Web3 Festival, que deverá atrair mais de 10,000 participantes, abrangerá outros tópicos do espaço da Web3, incluindo blockchain, Metaverso, NFTs e fintechs.

"A atualização de Shanghai será um dos condutores [dos projetos DeFi e Layer 2]. Vários projetos de alto nível entrarão online nos próximos meses, incluindo o Base, zkSync Era, Polygon zkEVM, Scroll e Linea. Isso atrairá capital e uma atenção significativa do usuário.

Esse sentimento otimista também está ligado ao interesse crescente no setor devido à sua natureza de código aberto, rápida inovação e crescimento incessante. Também estamos entusiasmados com o nível de interesse dos investidores na região e felizes que a WOOFi esteja na interseção desses desenvolvimentos", afirmou Feng em um comunicado.

Antes da abertura formal do Festival Web 3 de Hong Kong, o secretário financeiro de Hong Kong Paul Chan já disse que, embora os mercados de criptomoedas tenham sido altamente voláteis, é a "hora certa" para impulsionar a adoção da Web3 na região.

Enquanto isso, Feng disse que quase nove meses se passaram desde que a WOOFi se tornou a primeira DEX a implementar swaps de cadeia cruzada com um clique alimentadas pela tecnologia de ponta Stargate. Ele acrescentou que a DEX supervisionou mais de 100,000 transações de cadeia cruzada, desenvolvidas para suportar seis cadeias e economizou inúmeras horas que, de outra maneira, teriam sido perdidas no processo trabalhoso da ponte manual.

