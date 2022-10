Woolpert acquiert Sheehan Nagle Hartray Associates, experts mondiaux en conception de systèmes critiques de mission

La société est connue pour ses projets techniquement difficiles au service de clients commerciaux, civiques et éducatifs.

DAYTON, Ohio, 20 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Woolpert a fait l'acquisition de Sheehan Nagle Hartray Associates, un cabinet d'architecture à service complet spécialisé dans les projets critiques et techniquement difficiles, l'aménagement intérieur et les services de préconception pour des clients commerciaux, civiques et éducatifs. SNHA a des bureaux à Chicago et à Londres.

Le directeur Neil Sheehan a déclaré que SNHA souhaitait rejoindre une culture d'entreprise agile avec laquelle elle pourrait développer une stratégie commerciale visionnaire et globale. Il a ajouté qu'avec Woolpert, SNHA a retrouvé la transparence et le partage des connaissances à tous les niveaux, avec des aspirations claires pour la croissance, la productivité et le succès futurs.

« Woolpert partage notre volonté d'excellence en matière de conception et comprend que l'innovation est évolutive, tout en fournissant des services qui complètent les nôtres », a déclaré M. Sheehan. « De plus, les capacités géospatiales et d'ingénierie de Woolpert soulignent notre expertise, ce qui nous permet d'intégrer des technologies émergentes comme la conception informatique, le jumelage numérique, la capture de la réalité, le suivi du carbone et la réalité virtuelle et augmentée. »

Suzette Stoler, vice-présidente de Woolpert et responsable du secteur des bâtiments, a loué le personnel de SNHA pour sa passion, son intégrité et sa promotion d'une conception durable de haut niveau.

« Nous admirons ce que SNHA a accompli au cours des 50 dernières années et nous sommes ravis qu'ils fassent partie de notre famille Woolpert », a-t-elle déclaré. « Ensemble, nous allons renforcer notre culture de conception dynamique à travers le monde, tout en fournissant des solutions significatives et durables pour nos clients et l'industrie. »

« Outre le leadership de l'industrie dans la conception de centres de données, SNHA marque une autre étape clé dans notre plan d'expansion mondiale », a ajouté Scott Cattran, PDG de Woolpert. « Avec les bureaux Woolpert existants déjà en Amérique du Nord, en Afrique, en Australie et en Asie, SNHA étend notre excellence en matière de conception en Europe et étend nos capacités en tant que société mondiale. »

AEC Advisors a initié cette transaction et a agi en tant que conseiller financier de Sheehan Nagle Hartray Associates.

À propos de Woolpert

Woolpert est la première société spécialisée en architecture, ingénierie et géospatial (AEG) et en conseil stratégique, et a pour vocation de devenir l'une des meilleures entreprises au monde. Nous innovons au sein des marchés et entre eux pour servir efficacement nos clients publics, privés et gouvernementaux dans le monde entier. Woolpert fait partie du top 100 des cabinets de design ENR Global et entretient activement une culture de croissance, d'inclusion, de diversité et de respect. Fondé en 1911 à Dayton, dans l'Ohio, Woolpert est depuis 2015 le cabinet AEG qui connaît la plus forte croissance en Amérique. Le cabinet compte 1 900 employés et plus de 60 bureaux sur quatre continents. Rendez-vous sur woolpert.com .

À propos de Sheehan Nagle Hartray Associates

Sheehan Nagle Hartray Associates est un cabinet d'architecture à service complet offrant des services de conception architecturale, de design d'intérieur et de pré-conception, notamment la sélection du site, la définition du programme et les études de faisabilité. Nous sommes également des concepteurs de produits, qui se concentrent sur la création de systèmes de construction pour les défis émergents en matière de design et de technologie. Rendez-vous sur snh-a.com .

