Wound Care Plus, LLC adopte le MolecuLight i:X® comme dispositif standard de point de service pour son offre de soins des plaies sur les marchés des soins de longue durée et des soins prolongés

Les établissements de soins de longue durée (SLD) présentent un taux disproportionné de blessures et d'infections connexes 1 par rapport à la population générale. Les infections de la peau et des tissus mous sont la troisième infection la plus fréquente dans ce milieu de soins, avec un taux d'incidence élevé pouvant atteindre 2,1 cas/1 000 jours-résident. 2 Souvent, les infections se développent dans ces plaies en raison de la détection tardive de charges bactériennes élevées, associées à une population immunodéprimée supprimant les signes et symptômes de l'infection. L'amélioration de la détection de niveaux cliniquement significatifs de bactéries peut limiter le développement d'une infection invasive ou systémique dans cette population de patients vulnérables.

« Après une évaluation rigoureuse de notre technologie, nous sommes ravis d'annoncer que Wound Care Plus, LLC a adopté le MolecuLight i:X comme norme de soins pour soutenir ses clients dans les établissements de soins de longue durée et de soins prolongés dans 14 états », déclare Anil Amlani, PDG de MolecuLight. « C'est un nouvel exemple de la manière dont l'appareil MolecuLight i:X complète la prise de décision clinique des professionnels du traitement des plaies, et contribue en fin de compte à améliorer les résultats cliniques dans les établissements de soins de longue durée et de soins prolongés ».

« L'accès à des soins de qualité pour les plaies est impératif dans le cadre des soins de longue durée et des soins prolongés », déclare Martha R. Kelso RN, LNC, HBOT, fondatrice et directrice générale de Wound Care Plus, LLC. « Nous sommes souvent appelés dans des établissements de soins de longue durée et de soins prolongés pour traiter des plaies chroniques qui ne guérissent pas chez des clients présentant de multiples comorbidités majeures et une polypharmacie. Cela se produit généralement après plusieurs échecs de traitement standard. Nos clients les plus vulnérables méritent les meilleurs soins et ressources que nous pouvons leur offrir. Le fait de disposer de meilleurs outils de diagnostic et de procédures avancées améliore nos chances de guérison des blessures et réduit la nécessité d'amputations ou de scénarios de fin de vie prématurée. Détecter la présence de bactéries au chevet du client à l'aide de MolecuLight i:X a transformé la manière dont nous soignons les blessures de nos clients. Il n'y a pas de conjecture, ni d'attente de cultures pour détecter la charge bactérienne dans la plaie. Les informations que nous obtenons sur la fluorescence des plaies ont conduit à des changements de plan de traitement dans plus de 80 % des plaies évaluées. Nous avons souvent recours à un débridement brutal pour éliminer les bactéries et les tissus non viables, sans avoir recours aux antibiotiques. L'imagerie avec MolecuLight i:X fournit des informations immédiates qui nous aident à savoir si la bactérie a été efficacement éliminée ou si un traitement supplémentaire est nécessaire. »

MolecuLight i:X deviendra un outil standard au point de service qui sera utilisé par les consultants avancés en traitement des plaies de Wound Care Plus dans toutes ses opérations en Arkansas, au Colorado, en Floride, en Géorgie, en Illinois, en Iowa, au Kansas, au Missouri, au Nebraska, à New York, en Ohio, en Oklahoma, au Texas et au Wisconsin, et fournira des informations en temps réel sur des centaines de milliers de plaies de clients dans les établissements de soins de longue durée et de soins prolongés. L'image de droite montre une image MolecuLight i:X de la blessure d'un client de Wound Care Plus capturée au point de service. Une fluorescence cyan a été observée sur l'image de la plaie dont la microbiologie ultérieure indiquait la présence de Pseudomonas. Ces informations en temps réel ont aidé le consultant avancé à gérer la plaie, y compris la décision de débrider davantage la plaie pour éliminer les bactéries inquiétantes, et de ne pas prescrire d'antibiotiques. « Lorsque nous sommes en mesure d'éliminer les antibiotiques, nous empêchons que les effets secondaires débilitants inutiles ne nuisent à nos clients vulnérables en raison de ces médicaments et nous cessons de contribuer à l'organisme multirésistant aux médicaments qui sévit dans les soins de santé. En adoptant l'appareil d'imagerie au point de service MolecuLight i:X pour nos populations vieillissantes et âgées vivant avec une plaie chronique, c'est une réalisation majeure qui aidera à la résolution des plaies », affirme Kelso.

La procédure d'imagerie MolecuLight i:X comporte une voie de remboursement qui comprend deux codes CPT® applicables dans le cadre des soins de longue durée et des soins prolongés pour le travail du médecin qui doit effectuer « l'imagerie par fluorescence de la plaie pour la présence, l'emplacement et la charge bactérienne ».

À propos de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. est une société privée d'imagerie médicale qui a développé et commercialise sa technologie exclusive de plate-forme d'imagerie fluorescente sur de multiples marchés cliniques. Le premier appareil commercialisé de MolecuLight, le système d'imagerie par fluorescence MolecuLight i:X et ses accessoires, constitue un appareil d'imagerie portable au point de service pour le marché mondial du traitement des plaies, pour la détection des plaies contenant une charge bactérienne élevée (lorsqu'il est utilisé avec des signes et symptômes cliniques) et pour la mesure numérique des plaies. La société commercialise également sa technologie unique de plate-forme d'imagerie par fluorescence pour d'autres marchés présentant des besoins non satisfaits à l'échelle mondiale, notamment la sécurité alimentaire, les cosmétiques grand public et d'autres marchés industriels essentiels.

À propos de Wound Care Plus, LLC

Wound Care Plus, LLC est le plus grand fournisseur de soins mobiles pour les plaies dans le Midwest des États-Unis, avec des opérations dans l'Arkansas, le Colorado, la Floride, la Géorgie, l'Illinois, l'Iowa, le Kansas, le Missouri, le Nebraska, New York, l'Ohio, l'Oklahoma, le Texas et le Wisconsin. Nos spécialistes sur place de la Clinique mobile avancée des plaies diagnostiquent les plaies et les troubles cutanés, proposent des traitements et des procédures ; c'est « le centre avancé des plaies qui vous est apporté ! ». Wound Care Plus LLC fournit des services aux établissements de soins de longue durée/soins infirmiers qualifiés, aux hôpitaux de soins de longue durée, aux centres de traitement des plaies, aux établissements de soins résidentiels, aux foyers de groupe et aux établissements de vie assistée. Ils aident les établissements à fournir des soins meilleurs et plus complets en dispensant une éducation, une formation, une documentation et des consultations pour les programmes de soins des plaies et les examens d'assurance qualité, en plus des soins primaires pour les plaies et les affections cutanées des clients.

