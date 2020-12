Wound Care Plus, LLC adopta MolecuLight i:X® como dispositivo estándar en el punto de atención

"Tras una rigurosa evaluación de nuestra tecnología, estamos encantados de anunciar que Wound Care Plus, LLC ha adoptado el MolecuLight i:X como estándar de atención para apoyar a sus clientes en los centros de cuidados ampliados y cuidados a largo plazo en 14 estados", explicó Anil Amlani, consejero delegado de MolecuLight. "Este es otro ejemplo de cómo el dispositivo MolecuLight i:X está complementando la toma de decisiones clínica de los profesionales del cuidado de las heridas y finalmente ayudando a mejorar los resultados clínicos dentro del cuidado a largo plazo y centros de de cuidados ampliados ".

"El acceso al cuidado de las heridas de calidad es imperativo en el entorno de cuidado a largo plazo y cuidado ampliado", destacó Martha R. Kelso RN, LNC, HBOT, fundadora y consejera delegada de Wound Care Plus, LLC. "A menudo se nos llama en centros de cuidados a largo plazo y cuidados ampliados para tratar heridas crónicas no cicatrizantes en clientes con varias comorbilidades importantes y polifarmacia. Esto suele ocurrir tras varios intentos fallidos de tratamiento estándar en el punto de atención. Nuestros clientes más vulnerables merecen el mejor tratamiento y recursos que podemos ofrecer. Contar con mejores herramientas de diagnóstico y procedimientos avanzados mejora nuestro éxito en la curación de heridas y reduce la necesidad de amputaciones o muerte prematura. Detectar presencia de bacterias junto a la cama del paciente utilizando MolecuLight i:X ha transformado el modo de tratar las heridas de nuestros clientes. No hay lugar a conjeturas y no hay que esperar cultivos para detectar la carga bacteriana en la herida. La información que obtenemos en fluorescencia de heridas ha conducido a cambios en el plan de tratamiento en más del 80% de las heridas tratadas. A menudo utilizamos el desbridamiento para eliminar las bacterias y tejido no viable, sin llegar a los antibióticos. La imagen del MolecuLight i:X ofrece información inmediata que nos ayuda a saber si las bacterias se eliminaron con efectividad o si se necesita tratamiento adicional".

El MolecuLight i:X se convertirá en la herramienta estándar en el punto de atención para utilizarse por consultores en heridas avanzadas de Wound Care Plus en todas sus operaciones en Arkansas, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska, New York, Ohio, Oklahoma, Texas y Wisconsin, y ofrecerá perspectivas en tiempo real de cientos de miles de heridas de clientes en centros de cuidados a largo plazo y cuidados ampliados. La imagen de la derecha muestra una imagen de MolecuLight i:X de la herida de un cliente de Wound Care Plus captada en el punto de atención. La fluorescencia cian se observó en la imagen de la herida cuya microbiología posterior indicó la presencia de Pseudomonas. Esta información en tiempo real apoyó el tratamiento de los consultores en heridas avanzadas de la herida, incluyendo la decisión de desbridarla para eliminar las preocupantes bacterias y no prescribir antibióticos. "Cuando podemos eliminar antibióticos, evitamos que sus efectos debilitantes innecesarios perjudiquen a nuestros clientes vulnerables debido a estas medicaciones y dejamos de contribuir al organismo resistente a múltiples fármacos que está generalizado en el cuidado de la salud. Adoptar el dispositivo de imagen en el punto de atención de MolecuLight i:X para nuestras poblaciones envejecidas o envejeciendo que viven con una herida crónica, es un gran logro que ayudará a avanzar en el proceso de resolución de las heridas", afirmó Kelso.

El procedimiento MolecuLight i:X imaging tiene una ruta de reembolso que incluye dos códigos CPT® aplicables al cuidado a largo plazo y cuidado ampliado para que el trabajo médico pueda realizar "la imagen de la herida con fluorescencia para detectar presencia bacterias, localización y carga".

Acerca de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. es una empresa privada de técnicas de imagen médicas que ha desarrollado y comercializa su propia tecnología patentada de plataforma de técnicas de imagen por fluorescencia en varios mercados clínicos. El primer dispositivo lanzado para comercialización de MolecuLight, el sistema de imágenes por fluorescencia MolecuLight i:X® y sus accesorios ayudan a la detección de heridas que contienen bacterias (cuando se usan con signos y síntomas clínicos) y a la medición digital de heridas. La empresa también comercializa su tecnología de plataforma de técnicas de imagen por fluorescencia para otros importantes mercados con necesidades sin cubrir a nivel global, como la seguridad alimentaria, cosmética para el consumidor, y otros mercados clave.

Acerca de Wound Care Plus, LLC

Wound Care Plus, LLC es el mayor proveedor de tratamiento para las heridas móvil en la región del medio oeste de Estados Unidos, con operaciones en Arkansas, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska, New York, Ohio, Oklahoma, Texas y Wisconsin. Nuestros especialistas clínicos para el tratamiento de las heridas in situ, móvil y avanzado diagnostican heridas y desórdenes dermatológicos, ofrecen tratamientos y procedimientos; son el "centro de tratamiento de heridas avanzado pensado para ti". Wound Care Plus LLC ofrece servicios de atención a largo plazo por enfermeros cualificados, hospitales de cuidados críticos a largo plazo, centros de tratamiento de heridas, instalaciones de atención residenciales, viviendas compartidas y residencias asistidas. Ayudan a guiar a los centros para ofrecer una atención mejor y más completa ofreciendo educación en cuidado de las heridas, formación, documentación y consulta para programas de tratamiento de las heridas y revisiones de garantía de calidad, además de atención primaria para heridas de clientes y enfermedades epidérmicas.

Rob Sandler, director de Marketing, MolecuLight Inc., T. +1 647-362-4684, [email protected] , www.moleculight.com ; Martha R. Kelso, consejera delegada, Wound Care Plus, LLC, T. 888.256.3814, [email protected] , www.mywoundcareplus.com

