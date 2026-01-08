WowNow fait ses débuts au salon CES (Consumer Electronics Show) 2026 : La plateforme de fabrication de bout en bout pilotée par l'IA qui transforme les idées en réalité

LAS VEGAS, 9 janvier 2026 /PRNewswire/ -- L'innovateur technologique chinois WowNow a fait une entrée remarquée au salon CES 2026, sur son stand 21126 du hall central du Las Vegas Convention Center (LVCC). L'entreprise y a dévoilé sa plateforme de conception et de fabrication pilotée par l'IA, destinée aux consommateurs.

WowNow propulse la créativité personnelle au-delà de l'écran. Les utilisateurs peuvent transformer une idée simple en un produit réel et concret, qui peut être fabriqué, livré et possédé. Les débuts de la plateforme mettent en avant un nouveau niveau de fabrication intelligente pilotée par l'IA, accessible aux créateurs du quotidien.

Le jour de l'ouverture, le stand de WowNow a rapidement attiré les foules au hall central. Les visiteurs se sont mis en rang pour découvrir l'expérience proposée. Un visiteur américain a déclaré : « Je ne m'y connais pas du tout en conception ou en fabrication, je voulais juste faire un cadeau spécial à ma fille. » Il a saisi une idée simple pour aussitôt recevoir un TimeTag personnalisé. Il lui a suffi d'activer la communication en champ proche sur son téléphone pour immédiatement faire retentir le rire de sa fille, et la voir courir et jouer. « Mon idée est devenue réalité, je n'ai fait que la partager », a-t-il ajouté. Cet instant reflète véritablement le concept de la marque WowNow : « Montrer à l'extérieur sa créativité intérieure ».

Au salon CES, WowNow a fait la démonstration de son flux de travail entièrement intégré (création, production et interaction), qui fonctionne comme un système unique.Les utilisateurs saisissent leurs idées dans l'application sous la forme de textes, de fichiers vocaux ou d'images. L'IA génère des conceptions déjà prêtes pour l'étape de fabrication et facilement modifiables, assorties d'aperçus en temps réel. Dès qu'elle est confirmée, la conception est envoyée à TimeForge, le système de fabrication tout en un de WowNow, qui prend en charge l'usinage de précision, l'impression UV en quadrichromie, la finition et la programmation de la communication en champ proche.

En quelques minutes, le contenu numérique devient un TimeTag concret. Les utilisateurs scannent un code QR pour récupérer leurs pièces finies, puis activent la communication en champ proche pour ouvrir les contenus interactifs audio, vidéo ou alimentés par l'IA sur un smartphone ou sur l'ordinateur de bureau TimeEcho.

« Le TimeTag n'est pas un point final, c'est une passerelle qui relie les émotions, le contenu et le monde numérique », a commenté l'équipe de WowNow. « Nous ne fournissons pas un objet statique, mais quelque chose de vivant qui peut évoluer au fil du temps. »

Les créateurs et les représentants des secteurs de la technologie, des arts, de la musique et de la mode ont décrit WowNow comme un moyen d'« animer la création par la fabrication », en alliant capacité de niveau industriel et simplicité adaptée aux consommateurs.

La plateforme WowNow est conçue par P&R Measurement Technology Co., Ltd. (PRM). PRM vient en aide aux entreprises clientes en leur proposant des services P2M (fabrication/usinage pour les professionnels), tandis que WowNow s'attache à développer des expériences C2M (fabrication/usinage pour les consommateurs) destinées à chaque créateur.

WowNow envisage à l'avenir de renforcer ses capacités de fabrication flexible pilotée par l'IA, pour que la création personnalisée fasse désormais partie intégrante de la vie quotidienne.

Montrer à l'extérieur sa créativité intérieure. Telle est la réponse apportée par WowNow afin d'assurer l'avenir de la fabrication.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2856404/image_5032890_27949736.jpg