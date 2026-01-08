WowNow gibt sein Debüt auf der CES 2026: Eine KI-gestützte End-to-End-Fertigungsplattform, die Ideen Realität werden lässt

LAS VEGAS, 9. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Auf der CES 2026 gab der chinesische Technologieinnovator WowNow sein Debüt im Las Vegas Convention Center (LVCC), Central Hall, Stand 21126. Das Unternehmen enthüllte seine KI-gestützte Design- und Fertigungsplattform, die für Endverbraucher entwickelt wurde.

WowNow trägt persönliche Kreativität über den Bildschirm hinaus. Aus einer einfachen Idee können Nutzer ein echtes, greifbares Produkt erstellen – eines, das hergestellt, geliefert und schließlich besessen werden kann. Diese Neueinführung markiert ein neues Level für KI sowie smarte Fertigung und ermöglicht Alltagskreativen den Zugang.

Am Eröffnungstag wurde der WowNow-Stand schnell zu einem der meistbesuchten Anlaufpunkte in der Central Hall. Besucher stellten sich an, um das Erlebnis auszuprobieren. Ein U.S.-Besucher gab an: „Ich kenne mich weder mit Design noch mit Fertigung aus — ich wollte meiner Tochter einfach nur ein besonderes Geschenk machen." Er gab eine einfache Idee ein und erhielt kurz darauf einen individuell gestalteten TimeTag. Als er den NFC-Bereich mit seinem Smartphone berührte, ertönte sofort das Lachen seiner Tochter – begleitet von Bildern, auf denen sie rennt und spielt. „Meine Idee wurde Wirklichkeit – ich musste sie nur teilen", sagte er. Der Moment brachte WowNows Markenversprechen auf den Punkt: „Make Your Inside, Outside" (Mach dein Inneres sichtbar).

Auf der CES demonstrierte WowNow seinen vollständig integrierten Workflow – Kreation, Produktion und Interaktion – als ein einziges System. Mithilfe der App geben Nutzer ihre Ideen per Text, Sprache oder Bild ein. Die KI erstellt fertigungstaugliche Designs mit Echtzeitvorschau und einfachen Bearbeitungsmöglichkeiten. Nach der Bestätigung wird das Design an TimeForge gesendet, WowNows All-in-one-Fertigungssystem für Präzisionsbearbeitung, vollfarbigen UV-Druck, Endbearbeitung sowie NFC Programmierung.

Innerhalb weniger Minuten wird digitaler Inhalt zu einem physischen TimeTag. Nutzer scannen einen QR-Code, um ihre fertigen Werke abzuholen, und berühren anschließend NFC, um verknüpfte Audio-, Video- oder KI-gestützte interaktive Inhalte auf einem Smartphone oder dem Desktopgerät TimeEcho zu öffnen.

„TimeTag ist nicht das Endprodukt – es ist ein Tor, das Emotionen, Inhalte und die digitale Welt verbindet", sagte das WowNow-Team. „Was wir liefern, ist kein statisches Objekt, sondern ein lebendiges Medium, das sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln kann."

Kreative und Branchenvertreter aus den Bereichen Technologie, Kunst, Musik und Lifestyle beschrieben WowNow als „Kreation wird Fertigung" – wo industrielle Leistungsfähigkeit auf Einfachheit für Endverbraucher trifft.

WowNow wurde von P&R Measurement Technology Co., Ltd. (PRM) entwickelt. PRM unterstützt Unternehmenskunden mithilfe von P2M (Professional-to-Manufacturing/Machine) Serviceangeboten, während WowNow C2M (Consumer-to-Manufacturing/Machine) Erlebnisse für private Kreative skaliert.

Mit Blick nach vorn will WowNow KI-gestützte, flexible Fertigung weiter ausbauen und personalisierte Kreation zu einem Teil des Alltags machen.

Mach dein Inneres sichtbar. Dies ist WowNows Antwort auf die Zukunft der Fertigung.

