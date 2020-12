Wprowadzenie produktów Fenty Skin do globalnej sieci sprzedaży detalicznej

„Chcę mieć pewność, że wszyscy mają dostęp do unikalnych produktów do pielęgnacji skóry i upiększania. Dzięki wprowadzeniu produktów Fenty Skin do ogólnoświatowej oferty sieci Sephora oraz Boots and Harvey Nichols klienci ze wszystkich zakątków świata będą mogli kupić produkty z gamy Fenty Skin i Fenty Beauty w jednym miejscu" - Rihanna.

SAN FRANCISCO, 29 grudnia 2020 r. /PRNewswire/ -- Fenty Skin - debiutująca na rynku marka produktów do pielęgnacji skóry sygnowanych przez Rihannę będzie dostępna w wyselekcjonowanych salonach sieci Sephora i Boots and Harvey Nichols od 26 grudnia 2020 r. Rihanna stworzyła linię produktów Fenty Skin na początku tego roku we współpracy z Kendo Brands, firmą tworzącą produkty do makijażu należącą do LVMH, a misją, jaka przyświecała tej współpracy, było opracowanie prostych rozwiązań pielęgnacyjnych i makijażowych dla wszystkich typów i odcieni skóry. Dzięki tej współpracy produkty z linii Fenty Skin będą łatwiej dostępne dla szerokiej rzeszy klientów w 30 państwach świata.

Interaktywna notatka prasowa przeznaczona do publikacji w różnego rodzaju mediach dostępna jest tutaj: https://www.multivu.com/players/English/8833951-rihanna-fenty-skin-global-retail-launch/

Fenty Skin to gama produktów należących do nowej kultury pielęgnacji skóry zapewniających wszystkim klientom możliwość prostego i skutecznego oczyszczania skóry. Każdy wielozadaniowy produkt charakteryzuje się prostotą używania, w każdym opakowaniu znajduje się również produkt bonusowy. Wszystkie opracowano tak, aby uzupełniały produkty do makijażu z linii Fenty Beauty oraz przetestowano pod kątem potrzeb wszystkich rodzajów i odcieni skóry, dzięki czemu produkty z obu linii doskonale się uzupełniają. Wprowadzenie produktów Fenty Skin do sprzedaży detalicznej da kupującym możliwość nabycia produktów linii Fenty Skin i Fenty Beauty w jednym miejscu.

Korzystając z inspiracji zaczerpniętej z globalnych doświadczeń lifestylowych Rihanna opracowała produkty w oparciu o składniki pochodzące z różnych stron świata i połączyła je z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie pielęgnacji skóry o klinicznie potwierdzonej skuteczności, takimi jak kwas hialuronowy i niacynamid. Podczas tworzenia produktów nacisk położono na opracowanie wegańskich, nietestowanych na zwierzętach, bezglutenowych i ekologicznych receptur produktów do oczyszczania skóry: krem nawilżający na dzień z filtrem przeciwsłonecznym opracowano z zachowaniem dbałości o unikanie nadmiernej eksploatacji złóż koralowych, a opakowaniu powstało z tworzyw podlegających recyklingowych, zadbano również o możliwość ponownego napełniania opakowań. Ponadto Rihanna zadbała również o to, aby produkty charakteryzowały się delikatną, unikalną teksturą oraz otulającym, przyjemnym zapachem czystości. Sygnowane przez Rihannę produkty z linii Fenty Skin, to produkty do codziennej pielęgnacji skóry umożliwiające uzyskanie świetlistej, zdrowo wyglądającej skóry zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy.

Do linii produktów Fenty Skin należą:

Total Cleans'r Remove-It-All Cleanser - kompleksowe mleczko oczyszczające ( 25 USD ), produkt do usuwania makijażu i oczyszczania skóry w formie gęstej pianki umożliwiający usunięcie kurzu, tłuszczu i makijażu bez przesuszania skóry;

- ( ), produkt do usuwania makijażu i oczyszczania skóry w formie gęstej pianki umożliwiający usunięcie kurzu, tłuszczu i makijażu bez przesuszania skóry; Fat Water Pore-Refining Toner Serum - serum tonizujące i odblokowujące pory ( 28 USD ), przełomowy produkt stanowiący połączenie tonera i serum do oczyszczania porów, rozjaśnienia przebarwień, wygładzenia skóry i zapobiegania jej świeceniu się - a to wszystko bez podrażniania skóry;

- ( ), przełomowy produkt stanowiący połączenie tonera i serum do oczyszczania porów, rozjaśnienia przebarwień, wygładzenia skóry i zapobiegania jej świeceniu się - a to wszystko bez podrażniania skóry; Hydra Vizor Invisible Moisturizer Broad Spectrum SPF 30 Sunscreen - krem nawilżający o szerokim spektrum działania z filtrem SPF 30 ( 35 USD , ponowne napełnienie opakowania 30 USD ), produkt nawilżający i zapewniający ochronę przed promieniowaniem UV w jednym o lekkiej konsystencji, niezawierający tłuszczu, niewidoczny na wszystkich odcieniach skóry o delikatnie różowym zabarwieniu. Zapobiega odwodnieniu skóry, likwiduje przebarwienia i cienie pod oczami, doskonale nadaje się pod makijaż - nie złuszcza się i nie świeci. Opakowanie można napełnić ponownie;

- ( , ponowne napełnienie opakowania ), produkt nawilżający i zapewniający ochronę przed promieniowaniem UV w jednym o lekkiej konsystencji, niezawierający tłuszczu, niewidoczny na wszystkich odcieniach skóry o delikatnie różowym zabarwieniu. Zapobiega odwodnieniu skóry, likwiduje przebarwienia i cienie pod oczami, doskonale nadaje się pod makijaż - nie złuszcza się i nie świeci. Opakowanie można napełnić ponownie; Instant Reset Overnight Recovery Gel-Cream - Regenerujący krem w żelu na noc ( 40 USD ; ponowne napełnienie 36 USD ), bogaty krem w żelu dający natychmiastowe uczucie nawilżenia, redukujący widoczność drobnych zmarszczek sprawiający, że rano skóra wygląda na rozświetloną i odświeżoną. Zaledwie po tygodniu stosowania pory i przebarwienia znikają. Opakowanie można napełnić ponownie;

( ; ponowne napełnienie ), bogaty krem w żelu dający natychmiastowe uczucie nawilżenia, redukujący widoczność drobnych zmarszczek sprawiający, że rano skóra wygląda na rozświetloną i odświeżoną. Zaledwie po tygodniu stosowania pory i przebarwienia znikają. Opakowanie można napełnić ponownie; Fenty Skin Start'r Set - Zestaw startowy ( 40 USD ), zestaw 3 produktów zawierający mleczko oczyszczające, serum i krem na dzień w opakowaniach podróżnych.

