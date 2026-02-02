WRD promueve la educación sobre las aguas subterráneas a través del programa de inversión comunitaria de Marathon Petroleum Corporation

La refinería de Los Ángeles, líder en energía, otorga a WRD $ 15,000 para excursiones de educación sobre aguas subterráneas.

LAKEWOOD, California, 2 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Distrito de Reposición de Agua (WRD, por sus siglas en inglés) está ampliando su compromiso con la educación significativa sobre el agua subterránea y el agua reciclada a través de una nueva asociación con la Refinería de Los Ángeles (lar, por sus siglas en inglés) de Marathon Petroleum Corporation (MPC, por sus siglas en inglés). La subvención de $ 15,000 apoyará las excursiones de inmersión de los estudiantes al Centro Albert Robles para el Reciclaje de Agua y el Aprendizaje Ambiental (ARC) del Distrito en Pico Rivera, California. Esta oportunidad está disponible para las escuelas ubicadas en las comunidades operativas de lar, incluidas Carson, Wilmington, San Pedro, South Gate y West Long Beach.

El personal de la refinería de Marathon Petroleum Corporation L.A. presenta a la junta directiva de WRD un cheque de subvención de $ 15,000 para la programación de educación sobre aguas subterráneas. En la foto, de izquierda a derecha: Paul Liu, subdirector general de WRD; Sergio Calderon, director de WRD; Rob Katherman, director de WRD; Nancy J. Pérez, representante sénior de ESG y participación de las partes interesadas de Marathon Petroleum Corporation; Joy Langford, directora de WRD; Olga Chavez, directora sénior de CSR y relaciones comunitarias de Marathon Petroleum Corporation; Vera Robles DeWitt, directora de WRD; John D. S. Allen, director general de WRD; Stephan Tucker, director general de WRD. (PRNewsfoto/Water Replenishment District of Southern California)

ARC incluye una instalación avanzada de purificación de agua a gran escala, un centro de aprendizaje con calidad de museo y un jardín de demostración respetuoso con el clima. A través del Programa de Excursiones ARC dirigido por el personal, los estudiantes, educadores y padres participan en una experiencia de aprendizaje práctico centrada en el sistema de aguas subterráneas de la región y cómo el agua reciclada y las prácticas de conservación apoyan la confiabilidad del agua a largo plazo. El programa se basa en el conocimiento existente de los visitantes sobre el ciclo del agua al proporcionar una exploración más profunda de los recursos de aguas subterráneas, el reciclaje y la conservación del agua, a la vez que introduce vías para las carreras en la industria del agua.

El Programa de Inversión Comunitaria de MPC fomenta asociaciones que tienen un impacto positivo en el desarrollo de la fuerza laboral, la sostenibilidad y las comunidades prósperas. Esta asociación permitirá a los estudiantes en el área de servicio de WRD y en las áreas operativas de lar explorar carreras satisfactorias en la industria del agua, con un enfoque en la conservación y la movilidad económica.

"Estamos profundamente agradecidos con Marathon por su generosa donación, que nos permite ampliar nuestro alcance educativo a las comunidades prioritarias. Este financiamiento no solo respalda nuestra misión de promover la sostenibilidad y la resiliencia en la gestión de las aguas subterráneas, sino que también fomenta la participación de la comunidad al capacitar a los jóvenes para que se conviertan en futuros líderes en la administración ambiental ", dijo el presidente de la Junta Directiva de WRD, Sergio Calderón.

"Nos enorgullece apoyar las excursiones de WRD, brindando a los estudiantes una visión práctica de la sostenibilidad del agua e inspirándolos a explorar posibles carreras relacionadas, todo mientras los conectamos con nuestras comunidades compartidas", dijo el vicepresidente de Refinación de la Refinería de Los Ángeles de MPC, Erlend Myhre.

Esta iniciativa subraya el compromiso de WRD y MPC de fomentar oportunidades educativas y profesionales relacionadas con la sostenibilidad del agua, asegurando que los estudiantes estén equipados con el conocimiento y la inspiración para involucrarse en temas ambientales. Al empoderar a los jóvenes y mejorar su participación en la administración ambiental, esta asociación está preparada para tener un impacto positivo y duradero.

El Distrito de Reposición de Agua del Sur de California es la agencia regional de gestión de aguas subterráneas que protege y preserva la cantidad y calidad de las aguas subterráneas para dos de las cuencas urbanas más utilizadas en el Estado de California. El área de servicio alberga a más del diez por ciento de la población de California que reside en 43 ciudades del sur del condado de Los Ángeles. WRD se rige por una junta directiva elegida públicamente que incluye a Joy Langford., Rob Katherman, John D. S. Allen, Sergio Calderón y Vera Robles-DeWitt.

Contacto: Angelina Mancillas

[email protected]

(562) 275-4231

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2875412/Water_Replenishment_District_of_Southern_California.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1812743/5748747/Water_Replenishment_District_of_Southern_California_Logo.jpg

FUENTE Water Replenishment District of Southern California