悟空教育與亞裔美國作家同慶亞太裔傳統月 為美國100所學校捐贈圖書

加州山景城2023年5月16日 /美通社/ -- 為慶祝5月亞太裔傳統月,拥有全球超過30萬學員的知名在線教育科技公司悟空教育(WuKong Education )與四位亞裔美國作家一起向100所美國K-12學校捐贈了1500多本書籍。在悟空教育成立七周年之際,該品牌將推出更多產品和服務,進一步展示其多元化的價值觀。

在社會各界慶祝亞太裔傳統月之際,有兩群教育工作者不約而同發起了圖書募捐活動,啟發孩子們通過閱讀亞太裔角色圖書從而建立自我價值感和身份認同感。

在悟空教育位於矽谷的新總部,該團隊發起了一個特別的活動,與亞洲的鄉村學校合作,為贫困地区儿童設立圖書角。自2016年悟空教育成立以來,該公司的在線課程已擴展到118個國家的30萬户家庭,給海外家庭提供漢語作為第二語言的在線教育。由於悟空大部分學員的家庭都拥有亚裔背景,因此印尼和泰國的鄉村學校被選贈圖書角和新書數百冊。

與此同時,在紐約、馬薩諸塞州和華盛頓州,四位亞裔作家Yobe Qiu、Serena Li、Vincent Yee和Tracy Guan通過Zoom視頻溝通,策劃「Asian American Books, Everywhere All at Once」的圖書募捐活動。受奧斯卡獲獎影片『瞬息全宇宙』(Everything Everywhere All at Once)的啟發,這四位作家的目標是向美國25所學校捐贈500本書。這项圖書募捐活動極具意義,因為目前市面上出版的書籍中只有不到15%描寫了亞太裔角色。

悟空教育北美市場營銷总监Rebecca Deng看到了這兩項極具意義的活動:「我們非常希望可以通過WuKong Education的力量來為活動提供支持,希望可以幫助到更多的學校和群體,我知道有更多的學校渴望收到亞太裔角色圖書。」此外,Rebecca Deng也是兩個孩子的母親,她認為這對孩子的教育也是非常重要的。因為悟空教育慷慨的配捐,100所學校将收到1500多本捐贈書籍。

與此同時,悟空教育還將支持Disney+發布的新劇『西遊ABC』(American Born Chinese),該劇於5月上映,劇中将由知名亚裔演员吳彥祖飾演孫悟空。在上映期間,悟空教育將向幸運的悟空學員贈送Disney+年度會員,讓更多的孩子能看到與自己族裔背景相同的主角出现在主流劇集裡。這些活動展示了悟空教育的價值觀以及支持亞太裔社區的社會責任感,同時也為所有學生提供了更豐富的學習和文化體驗。

悟空教育於2016年在新西蘭成立,是最早進入中文在線教育領域的公司之一。2021年,該公司推出了悟空國際數學(WuKong Math),旨在幫助年輕學員提升邏輯思維、應用題解題和綜合數學能力。在慶祝成立七周年的活動中,悟空教育將開設英語閱讀和寫作課程,為應求其88%的學員進修第一語言英語的志願。今年夏天,學員們將能夠在悟空3000多名老師的指導下學習悟空中文(WuKong Chinese)、悟空國際數學(WuKong Math)和悟空英文(WuKong English)。

WuKong Education

SOURCE WuKong Education