Wu Zuyu de Hithium invité à rencontrer le premier ministre britannique

BEIJING, 1er février 2026 /PRNewswire/ -- Dans l'après-midi du 29 janvier, le premier ministre Li Qiang du Conseil d'État et le premier ministre britannique Keir Starmer ont assisté conjointement à la cérémonie de clôture de la réunion du Conseil d'affaires Chine-Royaume-Uni et ont prononcé des discours respectifs. Plus de 110 représentants d'entreprises et d'institutions de Chine et du Royaume-Uni ont participé à la réunion, y compris Wu Zuyu de Hithium, qui avait été invité à y assister.

Le Premier ministre Starmer a déclaré que la conduite de cette délégation en Chine visait à mieux comprendre le pays et à élargir les possibilités de coopération. Le Royaume-Uni souhaite développer un partenariat stratégique global avec la Chine, approfondir la coopération dans divers domaines tels que le commerce, l'investissement et la technologie, et encourager un engagement actif entre les entreprises des deux pays au profit de leurs populations.

En tant que représentant d'entreprise dans le secteur du stockage de l'énergie de longue durée, Wu Zuyu, fondateur et président de Hithium, a participé à la réunion sur invitation. Il a écouté les discours prononcés par les dirigeants chinois et britanniques, ce qui lui a permis de mieux comprendre l'esprit de la coopération bilatérale ainsi que les perspectives de collaboration et les orientations politiques dans des domaines tels que le développement de l'énergie propre.

Le Conseil chinois pour la promotion du commerce international et le gouvernement britannique ont organisé conjointement le Forum commercial Chine-Royaume-Uni à Pékin dans la matinée du 30 janvier. Le forum a invité des représentants des gouvernements chinois et britannique, ainsi que des dirigeants d'associations professionnelles et d'entreprises, à s'engager dans un dialogue public-privé approfondi.

Au cours du forum, le premier ministre britannique Keir Starmer a rencontré Wu Zuyu, et les deux parties ont échangé leurs points de vue sur des questions liées à la coopération en matière de stockage de l'énergie.

Le 30 janvier, le gouvernement britannique a déclaré dans un communiqué de presse publié sur son site officiel que, dans le domaine de l'énergie, l'investissement de Hithium apportera 200 millions de livres sterling et 300 emplois de qualité dans le stockage de l'énergie, renforçant ainsi la capacité souveraine du Royaume-Uni et fournissant des technologies qui rendront son réseau plus fiable et son économie plus forte. Hithium est l'un des principaux fabricants mondiaux de systèmes de stockage d'énergie.

Actuellement, alors que la transition énergétique mondiale s'accélère, le stockage de l'énergie est devenu un élément clé des politiques énergétiques nationales et du développement industriel dans le monde entier. Tout en maintenant le dialogue au niveau gouvernemental, la Chine et le Royaume-Uni encouragent également les échanges et la coopération entre les entreprises sur la base du marché. Cette approche permet d'intégrer leurs forces complémentaires et de faire progresser conjointement le développement durable du secteur mondial de l'énergie propre.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2874152/UK_Prime_Minister_Keir_Starmer_met_Wu_Zuyu.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2756901/7c3129fca23bd8070ae415d1d2ae8b46_Logo.jpg