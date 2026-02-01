Wu Zuyu von Hithium zu einem Treffen mit dem britischen Premierminister eingeladen

News provided by

HiTHIUM

Feb 01, 2026, 17:53 ET

BEIJING, 1. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Am Nachmittag des 29. Januar nahmen Premierminister Li Qiang vom Staatsrat und der britische Premierminister Keir Starmer gemeinsam an der Abschlusszeremonie des Treffens des chinesisch-britischen Wirtschaftsrats teil und hielten jeweils Reden. Mehr als 110 Vertreter von Unternehmen und Institutionen aus China und dem Vereinigten Königreich nahmen an dem Treffen teil, darunter auch Wu Zuyu von Hithium, der zu dem Treffen eingeladen war.

Continue Reading
UK Prime Minister Keir Starmer met with Wu Zuyu
UK Prime Minister Keir Starmer met with Wu Zuyu

Premierminister Starmer erklärte, er wolle mit dieser Delegation nach China reisen, um das Land besser kennenzulernen und die Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu erweitern. Das Vereinigte Königreich ist bereit, eine umfassende strategische Partnerschaft mit China zu entwickeln, die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen wie Handel, Investitionen und Technologie zu vertiefen und ein aktives Engagement der Unternehmen beider Länder zum Nutzen ihrer Völker zu fördern.

Als Unternehmensvertreter im Bereich der Langzeit-Energiespeicher nahm Wu Zuyu, Gründer und Vorsitzender von Hithium, auf Einladung an dem Treffen teil. Er hörte sich die Reden führender Vertreter Chinas und des Vereinigten Königreichs an und erhielt so Einblicke in den Geist der bilateralen Zusammenarbeit sowie in die Perspektiven der Zusammenarbeit und die politischen Richtungen in Bereichen wie der Entwicklung sauberer Energien.

Der Chinesische Rat für die Förderung des internationalen Handels und die britische Regierung veranstalteten am Morgen des 30. Januar in Peking gemeinsam das chinesisch-britische Wirtschaftsforum. Das Forum lud Vertreter der chinesischen und der britischen Regierung sowie führende Vertreter von Wirtschaftsverbänden und Unternehmen zu einem eingehenden öffentlich-privaten Dialog ein.

Während des Forums traf der britische Premierminister Keir Starmer mit Wu Zuyu zusammen, und die beiden Seiten tauschten sich über Fragen der Zusammenarbeit im Bereich der Energiespeicherung aus.

Am 30. Januar erklärte die britische Regierung in einer Pressemitteilung auf ihrer offiziellen Website, dass die Investition von Hithium im Energiebereich 200 Millionen Pfund und 300 hochwertige Arbeitsplätze im Bereich der Energiespeicherung bringen wird, wodurch die souveränen Fähigkeiten des Vereinigten Königreichs gestärkt und Technologien bereitgestellt werden, die das Netz zuverlässiger und die Wirtschaft stärker machen. Hithium ist einer der weltweit führenden Hersteller von Energiespeichern.

Mit der Beschleunigung der globalen Energiewende ist die Energiespeicherung zu einem zentralen Thema der nationalen Energiepolitik und der industriellen Entwicklung weltweit geworden. Neben dem Dialog auf Regierungsebene fördern China und das Vereinigte Königreich auch den marktorientierten Austausch und die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen. Dieser Ansatz trägt dazu bei, ihre sich ergänzenden Stärken zu integrieren und gemeinsam die nachhaltige Entwicklung des globalen Sektors für saubere Energie voranzutreiben.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2874152/UK_Prime_Minister_Keir_Starmer_met_Wu_Zuyu.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2756901/7c3129fca23bd8070ae415d1d2ae8b46_Logo.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Wu Zuyu de Hithium invité à rencontrer le premier ministre britannique

Wu Zuyu de Hithium invité à rencontrer le premier ministre britannique

Dans l'après-midi du 29 janvier, le premier ministre Li Qiang du Conseil d'État et le premier ministre britannique Keir Starmer ont assisté...
Wu Zuyu of Hithium Invited to Meet with UK Prime Minister

Wu Zuyu of Hithium Invited to Meet with UK Prime Minister

On the afternoon of January 29, Premier Li Qiang of the State Council and UK Prime Minister Keir Starmer jointly attended the closing ceremony of the ...
More Releases From This Source

Explore

Environmental Products & Services

Environmental Products & Services

Oil & Energy

Oil & Energy

Utilities

Utilities

Green Technology

Green Technology

News Releases in Similar Topics