BEIJING, 1. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Am Nachmittag des 29. Januar nahmen Premierminister Li Qiang vom Staatsrat und der britische Premierminister Keir Starmer gemeinsam an der Abschlusszeremonie des Treffens des chinesisch-britischen Wirtschaftsrats teil und hielten jeweils Reden. Mehr als 110 Vertreter von Unternehmen und Institutionen aus China und dem Vereinigten Königreich nahmen an dem Treffen teil, darunter auch Wu Zuyu von Hithium, der zu dem Treffen eingeladen war.

UK Prime Minister Keir Starmer met with Wu Zuyu

Premierminister Starmer erklärte, er wolle mit dieser Delegation nach China reisen, um das Land besser kennenzulernen und die Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu erweitern. Das Vereinigte Königreich ist bereit, eine umfassende strategische Partnerschaft mit China zu entwickeln, die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen wie Handel, Investitionen und Technologie zu vertiefen und ein aktives Engagement der Unternehmen beider Länder zum Nutzen ihrer Völker zu fördern.

Als Unternehmensvertreter im Bereich der Langzeit-Energiespeicher nahm Wu Zuyu, Gründer und Vorsitzender von Hithium, auf Einladung an dem Treffen teil. Er hörte sich die Reden führender Vertreter Chinas und des Vereinigten Königreichs an und erhielt so Einblicke in den Geist der bilateralen Zusammenarbeit sowie in die Perspektiven der Zusammenarbeit und die politischen Richtungen in Bereichen wie der Entwicklung sauberer Energien.

Der Chinesische Rat für die Förderung des internationalen Handels und die britische Regierung veranstalteten am Morgen des 30. Januar in Peking gemeinsam das chinesisch-britische Wirtschaftsforum. Das Forum lud Vertreter der chinesischen und der britischen Regierung sowie führende Vertreter von Wirtschaftsverbänden und Unternehmen zu einem eingehenden öffentlich-privaten Dialog ein.

Während des Forums traf der britische Premierminister Keir Starmer mit Wu Zuyu zusammen, und die beiden Seiten tauschten sich über Fragen der Zusammenarbeit im Bereich der Energiespeicherung aus.

Am 30. Januar erklärte die britische Regierung in einer Pressemitteilung auf ihrer offiziellen Website, dass die Investition von Hithium im Energiebereich 200 Millionen Pfund und 300 hochwertige Arbeitsplätze im Bereich der Energiespeicherung bringen wird, wodurch die souveränen Fähigkeiten des Vereinigten Königreichs gestärkt und Technologien bereitgestellt werden, die das Netz zuverlässiger und die Wirtschaft stärker machen. Hithium ist einer der weltweit führenden Hersteller von Energiespeichern.

Mit der Beschleunigung der globalen Energiewende ist die Energiespeicherung zu einem zentralen Thema der nationalen Energiepolitik und der industriellen Entwicklung weltweit geworden. Neben dem Dialog auf Regierungsebene fördern China und das Vereinigte Königreich auch den marktorientierten Austausch und die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen. Dieser Ansatz trägt dazu bei, ihre sich ergänzenden Stärken zu integrieren und gemeinsam die nachhaltige Entwicklung des globalen Sektors für saubere Energie voranzutreiben.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2874152/UK_Prime_Minister_Keir_Starmer_met_Wu_Zuyu.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2756901/7c3129fca23bd8070ae415d1d2ae8b46_Logo.jpg