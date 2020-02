WuXi Biologics fait le point sur ses opérations dans le cadre de l'épidémie de coronavirus

SHANGHAI, 10 février 2020 /PRNewswire/ -- L'épidémie de coronavirus présente un impact social et économique potentiellement considérable en Chine. WuXi Biologics surveille étroitement l'épidémie de coronavirus, et se conforme aux recommandations des autorités compétentes. Notre équipe de direction travaille attentivement pour mettre en œuvre notre Plan de continuité d'affaires, afin de réduire tout risque potentiel.

D'une manière générale, moins de 6 % de notre personnel a voyagé à Wuhan, a transité via Wuhan, ou a été en contact avec des individus en provenance de Wuhan. Aucun employé n'a été diagnostiqué positif au virus. Nous surveillons étroitement la santé de chacun de nos employés. Nous disposons d'un nombre d'employés suffisant pour reprendre nos activités après les fêtes.

Nous n'exerçons aucune activité à Wuhan, et ne possédons aucun fournisseur majeur à Wuhan. Il est peu probable que les fournitures destinées aux laboratoires et à la fabrication soient affectées.

En outre, WuXi Biologics travaille attentivement pour veiller à ce que la qualité des produits que nous fabriquons ne soit pas affectée par cette épidémie. Nous possédons un solide système de qualité BPF, ainsi qu'une chaîne logistique mondiale robuste. Nous ne pensons pas constater d'impact négatif sur nos opérations suite à cette épidémie.

Il est conseillé aux clients prévoyant de voyager en Chine de tenir leurs réunions via vidéoconférence ou téléconférence.

En outre, WuXi Biologics a d'ores et déjà mobilisé une grande équipe pour développer et fabriquer de multiples anticorps neutralisants destinés à potentiellement traiter l'infection. WuXi Vaccines, filiale de WuXi Biologics spécialisée dans les vaccins, est également en discussion concernant la fabrication de multiples vaccins novateurs.

Cette situation, qui continue d'évoluer quotidiennement, nous rappelle qu'il nous faut continuer à prendre les bonnes décisions pour les patients. Nous ne pensons pas constater d'impact négatif significatif sur nos opérations commerciales.

À propos de WuXi Biologics

WuXi Biologics (code d'action : 2269.HK), société cotée à la Bourse de Hong Kong, est une plateforme technologique leader mondiale dans le domaine des produits biologiques en libre accès, qui offre des solutions de bout en bout permettant aux organisations de découvrir, développer et fabriquer des produits biologiques de la phase du concept à celle de la fabrication commerciale. L'histoire de notre société ainsi que nos accomplissements démontrent notre engagement consistant à fournir une offre de service véritablement à guichet unique, ainsi qu'une solide proposition de valeur à nos clients mondiaux. Au 30 juin 2019, la société comptait 224 projets intégrés, dont 106 projets en phase de développement préclinique, 102 projets en phase de développement clinique de phase précoce (phase I et II), 15 projets en phase de développement de phase avancée (phase III), et un projet en phase de fabrication commerciale. Grâce à une capacité totale de production de produits biopharmaceutiques en Chine, en Irlande, à Singapour et aux États-Unis qui devrait atteindre 280 000 litres d'ici 2022, nous fournirons à nos partenaires de biofabrication un réseau de chaîne logistique mondial robuste et de qualité haut de gamme. Pour en savoir plus sur WuXi Biologics, rendez-vous sur www.wuxibiologics.com.

