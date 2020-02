WuXi Biologics félicite Immutep pour des données provisoires positives avec l'IMP-321

SHANGHAI, 24 février 2020 /PRNewswire/ -- WuXi Biologics (« WuXi Bio ») (2269.HK), plateforme technologique à accès libre de premier plan mondial dans le domaine des produits biologiques offrant des solutions de bout en bout pour la découverte, le développement et la fabrication de produits biologiques, félicite son partenaire stratégique Immutep, société de biotechnologie mettant au point de nouveaux traitements par immunothérapie du cancer et des maladies auto-immunes, à propos du succès des données intermédiaires positives obtenues par la Société dans son étude TACTI-002 en cours en Phase II.

Ces données se rapportent à l'utilisation du produit candidat phare d'Immutep, l'eftilagimod alpha (« efti » ou « IMP321 »), protéine soluble de LAG-3 faisant partie d'un traitement combiné avec le pembrolizumab. L'étude présente des résultats encourageants selon lesquels le taux de réponse global (TRG) du traitement combiné atteint 47 % dans le traitement de première ligne chez les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules, tandis que ce chiffre n'est que d'environ 20 % avec une monothérapie au pembrolizumab. L'activation de cellules présentatrices d'antigène (CPA) et par suite le recrutement de cellules T avec l'efti peuvent conduire à de plus fortes réponses anti-tumeurs que ce que l'on observe avec le pembrolizumab seul.

« Les résultats que nous observons sont fortement encourageants. WuXi Biologics est un partenaire clé pour cette nouvelle approche en oncologie immunitaire. À mesure que nos essais continuent de progresser, l'expertise et la qualité fournies par l'équipe de WuXi Biologics deviendront de plus en plus importantes pour Immutep en assurant une plateforme robuste et fiable de produits manufacturés pour le développement clinique de l'efti à l'échelle mondiale, » a commenté M. Marc Voigt, PDG d'Immutep.

« Félicitations à Immutep pour avoir accompli ce progrès passionnant, » a ajouté Dr Chris Chen, PDG de WuXi Biologics. « C'est pour nous un honneur d'avoir permis à des sociétés novatrices mondiales de la biotechnologie comme Immutep de faire progresser des molécules depuis l'idée jusqu'à la commercialisation. Elles continueront à fournir des produits biologiques de la plus haute qualité grâce à la grande qualité et à la solidité de notre réseau de chaîne logistique au niveau mondial afin d'accélérer l'évolution clinique de ce programme au profit des patients dans le monde entier. »

Dotée d'atouts supplémentaires grâce aux plateformes technologiques en propriété exclusive de WuXi Biologics, Immutep, qui n'avait au départ que quatre employés, accélère depuis 2010 en Europe et aux États-Unis les essais cliniques de cet IMP321 novateur. Les deux sociétés ont signé en novembre 2016 un protocole d'entente afin de constituer un partenariat stratégique pour la mise au point et la fabrication de produits biologiques pour l'IMP321.

À propos d'Immutep

Immutep est une société de biotechnologie active à l'échelle mondiale et de premier plan dans le développement de produits d'immunothérapie associés au LAG-3 pour le traitement du cancer et de maladies auto-immunes. Immutep se consacre à tirer parti de sa technologie et de son expertise afin d'apporter sur le marché des options de traitements novateurs pour les patients et une maximisation de valeur pour ses actionnaires. Immutep est cotée à la Bourse australienne des valeurs mobilières (IMM) et au NASDAQ (IMMP) aux États-Unis. Le produit candidat d'Immutep actuellement en vedette est l'eftilagimod alpha (« efti » ou « IMP321 »), protéine soluble de LAG-3 (LAG-3Ig) reposant sur le mécanisme de contrôle immun du LAG-3. Ce mécanisme joue un rôle vital dans la régulation de la réponse immunitaire des cellules T. L'efti est à l'heure actuelle en Phase IIb dans un essai clinique en tant que chimio-immunothérapie d'un cancer métastatique du sein appelé AIPAC ; un essai clinique en Phase II est en cours de réalisation en collaboration avec Merck & Co., Inc., à Kenilworth dans le New Jersey aux États-Unis sous référence TACTI 002 (Two ACTive Immunotherapies, connu sous le terme « MSD » en dehors des États-Unis et du Canada) afin d'évaluer une combination d'efti et de KEYTRUDA® (ou pembrolizumab qui est une thérapie anti-PD-1) dans plusieurs différentes tumeurs solides (identificateur NCT03625323 sur clinicaltrials.gov) ; un essai clinique en Phase I est en cours de réalisation en collaboration avec Merck KGaA à Darmstadt en Allemagne et Pfizer Inc. sous référence INSIGHT-004 afin d'évaluer une combinaison d'efti et d'avelumab (identificateur NCT03252938 sur clinicaltrials.gov) ; et un essai en Phase I d'une combinaison thérapeutique concerne un mélanome métastatique, sous le terme TACTI-mel (identificateur NCT02676869 sur clinicaltrials.gov). D'autres produits du LAG-3, notamment des anticorps, pour modulation de la réponse immune dans l'auto-immunité et le cancer sont en cours de développement chez d'importants partenaires pharmaceutiques d'Immutep. Immutep est également en train de mettre au point un agoniste du LAG-3 (IMP761) pour maladies auto-immunes. On pourra trouver davantage de renseignements sur le site web de la Société : www.immutep.com.

À propos de WuXi Biologics

WuXi Biologics (symbole boursier : 2269.HK), société cotée à Hong Kong, est une plateforme technologique d'accès libre de premier plan dans le monde pour les produits biologiques et offrant des solutions de bout en bout permettant aux organisations de découvrir, développer et fabriquer des produits biologiques, depuis la conception jusqu'à la fabrication commerciale. L'histoire de notre société et ses accomplissements témoignent de notre engagement à proposer une offre de services véritablement à guichet UNIQUE et une proposition de valeur à nos clients mondiaux. À la date du 30 juin 2019, il y avait un total de 224 projets intégrés, dont 106 projets en stade de développement préclinique, 102 projets en phase initiale (phases I et II) de développement clinique, 15 projets en phase avancée (phase III) de développement et un projet en fabrication commerciale. Avec une capacité totale estimée de production biopharmaceutique planifiée en Chine, en Irlande, à Singapour et aux États-Unis pour atteindre 280 000 litres d'ici 2022, nous fournirons à nos partenaires de la bioproduction un réseau mondial de chaîne logistique robuste et de première qualité. Pour davantage de renseignements sur WuXi Biologics, veuillez visiter www.wuxibiologics.com.

Related Links

www.wuxibiologics.com



SOURCE WuXi Biologics