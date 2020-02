WuXi Biologics felicita a Immutep por los datos provisionales positivos de IMP-321

SHANGHÁI, 24 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- WuXi Biologics ("WuXi Bio") (2269.HK), una plataforma líder de tecnología de acceso abierto a productos tecnológicos que ofrece soluciones extremo a extremo para descubrimiento, desarrollo y fabricación de productos biológicos, felicita a su socio estratégico Immutep, una compañía de biotecnología que desarrolla tratamientos novedosos de inmunoterapia contra el cáncer y enfermedades autoinmunes, acerca de los datos provisionales positivos del ensayo clínico fase II en curso TACTI-002 de la compañía.

Los datos relatan el uso el candidato líder de Immutep, eftilagimod alfa ("efti" o "IMP321"), una proteína LAG-3 soluble, como tratamiento combinado con pembrolizumab. El estudio muestra resultados alentadores en la tasa de respuesta global (TRG) del tratamiento combinado con una respuesta del 47% entre pacientes de primera línea con cáncer de pulmón no microcítico mientras que la monoterapia con pembrolizumab es del 20%. La activación de células presentadoras de antígenos y linfocitos T subsiguientes con efti podría tener una mejor respuesta antitumoral que la observada con el uso de pembrolizumab solo.

"El resultado que estamos observando es muy alentador. WuXi Biologics es un socio clave para este enfoque novedoso de oncología inmune. La experiencia y la calidad que ofrece el equipo de WuXi Biologics, conforme avanza el ensayo clínico, será más importante para Immutep ya que ofrecen una plataforma de fabricación robusta y fiable para el desarrollo clínico global de efti", comentó el Sr. Marc Voigt, director ejecutivo de Immutep.

"Felicitaciones a Immutep por este progreso tan interesante", comentó el Dr. Chris Chen, director ejecutivo de WuXi Biologics, "nos sentimos orgullosos de ayudar a compañías globales de biotecnología innovadoras como Immutep para fomenta la creación de moléculas desde idea hasta su comercialización. Seguiremos ofreciendo los mejores productos biológicos a través de una red de cadena de suministro robusta y de alta calidad para acelerar el desarrollo clínico de este programa en beneficio de pacientes de todo el mundo".

Immutep, facultada por las plataformas propietarias de tecnología de WuXi Biologics, que contaba con tan solo cuatro trabajadores en sus inicios, acelera ensayos clínicos del innovador IMP321 en Europa y EE.UU. desde 2010. En noviembre de 2016, ambas compañías firmaron un memorando de acuerdo para formar una alianza estratégica de desarrollo de productos biológicos y fabricación de IMP321.

Acerca de Immutep

Immutep es una compañía de biotecnología global que lidera el desarrollo de productos de inmunoterapia relacionados con LAG-3 para el tratamiento de cáncer y enfermedades autoinmunes. Immutep se dedica a sacar provecho de su tecnología y experiencia para ofrecer opciones de tratamientos innovadores al mercado y a los pacientes para maximizar el valor de sus acciones. Immutep cotiza en el Australian Securities Exchange (IMM) y el NASDAQ (IMMP) en EE.UU. El candidato líder de Immutep es eftilagimod alfa ("efti" o "IMP321") en estos momentos, una proteína LAG-3 soluble (LAG-3lg) basada en el mecanismo de control inmune LAG-3. Este mecanismo es vital en la regulación de la respuesta inmune de los linfocitos T. Efti está en un ensayo clínico fase IIb como quimioinmunoterapia para el cáncer de mama metastático llamado AIPAC; un ensayo clínico fase II en colaboración Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, EE.UU. (conocido como "MSD" fuera de EE.UU. y Canadá) llamado TACTI 002 (Two ACTive Immunotherapies) para evaluar la combinación de efti con KEYTRUDA® (o pembrolizumab, un tratamiento anti PD-1) en varios tumores sólidos (identificador en clinicaltrials.gov NCT03625323); un ensayo clínico fase I que se está realizando en colaboración con Merck KGaA, Darmstadt, Alemania y Pfizer Inc., llamado INSIGHT-004 para evaluar la combinación de efti con avelumab (identificador de clinicaltrials.gov NCT03252938); y un tratamiento de combinación fase I en melanoma metastático llamado TACTI-mel (identificador de clinicaltrials.gov NCT02676869). Los grandes socios farmacéuticos de Immutep están desarrollando otros productos LAG-3, incluidos anticuerpos, para modulación de la respuesta inmune en autoinmunidad y cáncer. Immutep también está desarrollando un agonista de LAG-3 (IMP761) para enfermedades autoinmunes. Se puede encontrar más información en el sitio web de la compañía www.immutep.com.

Acerca de WuXi Biologics

WuXi Biologics (código en bolsa: 2269.HK), una compañía de Hong Kong, es la única plataforma global y líder de tecnología biológica de código abierto del mundo que ofrece soluciones integrales para capacitar a las organizaciones a descubrir, desarrollar y fabricar productos biológicos desde su concepto a su fabricación comercial. La historia y logros de nuestra compañía demuestran nuestro compromiso para ofrecer un servicio ÚNICO y una propuesta sólida de valor a nuestros clientes globales. Desde el 30 de junio de 2019, hay un total de 224 proyectos integrados, incluyendo 106 proyectos en etapa preclínica, 102 proyectos en primera fase (fase I y fase II) del desarrollo clínico, 15 proyectos en la última fase (fase III) de desarrollo y 1 proyecto en fabricación comercial. Con una capacidad total estimada de producción biofarmacéutica planificada en China, Irlanda, Singapur y EE.UU. de más de 280 000 litros en 2022, a nuestros socios de biofabricación les ofrecemos una red de cadena de suministro robusta y de primera calidad. Para más información acerca de WuXi Biologics, visite www.wuxibiologics.com.

