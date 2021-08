WuXi STA finalise l'acquisition de l'usine de fabrication Bristol Myers Squibb à Couvet, en Suisse

Le site de Couvet est la première usine en Europe de WuXi STA. Inaugurée en 2018, cette usine de fabrication et d'emballage de comprimés et de capsules à la fine pointe de la technologie offrira aux clients de WuXi STA une plus grande flexibilité grâce à un approvisionnement accru en médicaments internationaux et un meilleur accès au marché européen et au-delà.

En renforçant son réseau, WuXi STA peut mieux soutenir les besoins à long terme de ses clients à l'échelle mondiale alors qu'ils apportent des projets de fabrication commerciale nouveaux et existants de leurs pipelines à l'installation avec la possibilité et la capacité de fournir des produits pharmaceutiques aux principaux marchés internationaux.

« Nous sommes ravis d'avoir ajouté le site de Couvet à notre réseau d'approvisionnement mondial et d'accueillir son équipe hautement qualifiée au sein de la famille WuXi STA », a déclaré le Dr Minzhang Chen, co-PDG de WuXi AppTec. « En combinant les ressources du site de Couvet avec celles de nos autres installations, nous continuons à renforcer et à élargir nos capacités et nos compétences afin de mieux soutenir nos clients internationaux à fournir des médicaments innovants aux patients qui en ont besoin. »

Grâce à cette transaction, WuXi STA a augmenté sa présence mondiale à huit sites de R&D et de fabrication en Asie, en Amérique du Nord et en Europe, y compris le site de Middletown dans le Delaware aux États-Unis, annoncé récemment.

À propos de WuXi STA

WuXi STA (stapharma.com), une filiale de WuXi AppTec (wuxiapptec.com), est une société leader dans le développement et la fabrication de produits pharmaceutiques et une plateforme technologique au service de l'industrie des sciences de la vie, avec des opérations internationales. En tant qu'organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de premier plan, WuXi STA offre à ses partenaires du monde entier des solutions efficaces, flexibles et de haute qualité pour des applications chimiques, de fabrication et de contrôle intégrées (CMC), du stade préclinique aux utilisations commerciales.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site http://www.STApharma.com

À propos de WuXi AppTec

WuXi AppTec propose un large éventail de services de R&D et de fabrication qui permettent aux entreprises des secteurs pharmaceutique, biotechnologique et des dispositifs médicaux du monde entier de faire progresser les découvertes et de fournir des traitements révolutionnaires aux patients. En tant qu'entreprise axée sur l'innovation et le client, WuXi AppTec aide ses partenaires à améliorer la productivité des produits de santé avancés grâce à des solutions rentables et efficaces, socialement responsables et durables. Grâce à ses fonctionnalités de pointe, telles que la R&D et la fabrication de médicaments à petites molécules, les thérapies cellulaires et géniques et les tests de dispositifs médicaux, la plateforme en libre accès de WuXi AppTec permet à plus de 4 400 collaborateurs de plus de 30 pays d'améliorer la santé de ceux qui en ont besoin. Elles permettent également de concrétiser la vision selon laquelle « chaque médicament peut être fabriqué et chaque maladie traitée ». Veuillez consulter le site suivant : www.wuxiapptec.com

