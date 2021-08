WuXi STA schließt Übernahme der Produktionsstätte von Bristol Myers Squibb in Couvet (Schweiz) ab

Die hochmoderne Anlage erweitert die Kapazitäten von WuXi STA für Arzneimittelprodukte in Europa erheblich und bietet gleichzeitig den globalen Kunden bessere Möglichkeiten

NEW YORK und SHANGHAI, 3. August 2021 /PRNewswire/ -- WuXi STA - eine Tochtergesellschaft von WuXi AppTec - gab heute bekannt, dass es die Übernahme einer Produktionsstätte für Arzneimittel in Couvet, Schweiz, von Bristol Myers Squibb (NYSE: BMY) abgeschlossen hat. WuXi STA hatte seine Pläne zum Kauf der Anlage Anfang des Jahres bekannt gegeben. Die Übernahme wird die Kapazitäten von WuXi STA erweitern, um seine globalen Partner bei der Bereitstellung innovativer Arzneimittel für Patienten in aller Welt zu unterstützen.