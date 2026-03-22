WYBOT dévoile le S3 et redéfinit le nettoyage autonome des piscines

Une innovation révolutionnaire dotée des premières technologies d'IA, d'autonettoyage et de modélisation 3D

LYON, France, 22 mars 2026 /PRNewswire/ -- WYBOT, pionnier de la technologie de nettoyage intelligent des piscines et innovateur mondialement reconnu en matière de solutions robotisées pour les piscines, annonce aujourd'hui le lancement de son nouveau produit phare, le WYBOT S3. La prévente du produit est prévue sur la boutique officielle de WYBOT.

Le WYBOT S3 représente une avancée majeure dans l'entretien des piscines, combinant une IA de pointe, la navigation en temps réel et les fonctions d'entretien automatisées pour offrir une expérience de nettoyage autonome.

WYBOT S3 integrates advanced AI, self-cleaning, and 3D mapping technologies Speed Speed

Une solution qui redéfinit le nettoyage des piscines grâce à l'automatisation intelligente

Le cœur du S3 est son système de modélisation 3D et de navigation intelligente, une première mondiale, alimenté par 36 capteurs, qui scanne la piscine lors de son passage initial et optimise en permanence les trajectoires de nettoyage pour une efficacité maximale. Cette approche garantit une couverture complète et précise à chaque cycle de nettoyage.

Le S3 est également équipé d'un système de détection IA inédit dans l'industrie, alimenté par un module de vision avancé capable d'identifier les types de débris et d'exécuter des stratégies de nettoyage ciblées. En mode AI VISION, le système améliore considérablement les performances de nettoyage en s'adaptant à la répartition unique des débris dans la piscine.

Une expérience de maintenance entièrement automatisée

Pratique, le S3 présente un système d'accueil, de chargement et d'auto-nettoyage entièrement automatisé. Le robot retourne automatiquement à sa station d'accueil lorsque la batterie est faible ou après avoir terminé un cycle de nettoyage, se recharge et transfère les débris collectés dans une poubelle autonettoyante de 10 litres. L'entretien manuel est ainsi réduit à environ une fois par mois.

Contrôle en temps réel et connectivité intelligente

Grâce au positionnement en temps réel et au contrôle de l'application, les utilisateurs suivent la localisation et les performances du S3 directement à partir de leurs appareils mobiles. Le système permet également une commande à distance pour un nettoyage ciblé de zones spécifiques.

En outre, la programmation intelligente et l'actualisation continue des informations permettent aux utilisateurs d'automatiser les routines de nettoyage et de surveiller les progrès sans effort, rendant l'entretien de la piscine plus simple que jamais.

Conçu pour la performance et la durabilité

Le WYBOT S3 est doté d'un double système d'alimentation (solaire et c.c.), conçu spécifiquement pour les environnements exigeants, garantissant une performance fiable tout au long de l'année tout en améliorant l'efficacité énergétique.

« Le lancement du WYBOT S3 n'est pas seulement une avancée technologique majeure, il représente aussi une manière complètement novatrice d'aborder le nettoyage traditionnel des piscines » , déclare madame Fu, vice-présidente de WYBOTICS. « Ce produit révolutionnaire fait de WYBOT un leader de l'innovation en matière d'IA dans l'industrie de la robotique pour piscines. »

Une innovation primée

Le S3 a déjà reçu des reconnaissances internationales, notamment aux IFA Innovation Awards 2025 et aux Berlin Design Awards 2025, soulignant son leadership en matière de technologie et de design.

À propos de WYBOT

WYBOT est un chef de file mondial des solutions innovantes pour l'entretien des piscines, s'appuyant sur 20 années d'innovation pour transformer le nettoyage des piscines en une expérience intelligente et sans effort. L'entreprise a reçu un CES Innovation Award 2025 et un IFA Honoree Award 2025. WYBOT a également été salué à l'échelle internationale, notamment aux Berlin Design Awards 2025 et aux London Design Awards 2025, qui reconnaissent l'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation, de la durabilité et d'un design axé sur l'expérience.

WYBOT continue d'établir de nouvelles références dans le domaine du nettoyage robotisé des piscines, animé par la volonté de simplifier la possession d'une piscine et d'améliorer l'expérience de l'utilisateur. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.wybotpool.com

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2939349/WYBOT_S3.mp4

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