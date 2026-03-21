WYBOT stellt den S3 vor und setzt neue Maßstäbe bei der automatischen Poolreinigung

Eine bahnbrechende Innovation mit branchenweit einzigartigen Technologien in den Bereichen KI, Selbstreinigung und 3D-Kartierung.

LYON, Frankreich, 22. März 2026 /PRNewswire/ -- WYBOT, ein Pionier im Bereich intelligenter Poolreinigungstechnologie und weltweit anerkannter Innovator für robotergestützte Pool-Lösungen, gab heute die bevorstehende Markteinführung seines neuesten Flaggschiffprodukts, des WYBOT S3, bekannt. Der Vorverkauf für das Produkt soll über den offiziellen WYBOT-Shop starten.

Der WYBOT S3 stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Poolpflege dar und kombiniert fortschrittliche KI, Echtzeit-Navigation und automatisierte Wartungsfunktionen, um eine vollständig automatisierte Reinigung zu ermöglichen.

WYBOT S3 integrates advanced AI, self-cleaning, and 3D mapping technologies Speed Speed

Neudefinition der Poolreinigung durch intelligente Automatisierung

Das Herzstück des S3 ist sein weltweit einzigartiges 3D-Kartierungs- und intelligentes Navigationssystem, das von 36 hochmodernen Sensoren gesteuert wird. Es scannt den Pool beim ersten Durchlauf und optimiert kontinuierlich die Reinigungswege für maximale Effizienz. Dies gewährleistet eine gründliche und präzise Abdeckung bei jedem Reinigungszyklus.

Der S3 ist zudem mit einem branchenweit einzigartigen KI-Erkennungssystem ausgestattet, das auf einem fortschrittlichen Bildverarbeitungsmodul basiert, das Verschmutzungsarten identifizieren und gezielte Reinigungsstrategien ausführen kann. Im KI-VISION-Modus verbessert das System die Reinigungsleistung erheblich, indem es sich an die individuelle Verschmutzungsverteilung im Pool anpasst.

Vollautomatische Wartung

Der auf Komfort ausgelegte S3 verfügt über ein vollautomatisches Andock-, Lade- und Selbstreinigungssystem. Der Roboter kehrt automatisch zu seiner Ladestation zurück, wenn der Akku schwach ist oder ein Reinigungszyklus abgeschlossen ist, lädt sich selbst auf und befördert den gesammelten Schmutz in einen an Land befindlichen, selbstdesinfizierenden 10-Liter-Abfallbehälter. Dadurch reduziert sich der manuelle Wartungsaufwand auf etwa einmal pro Monat.

Echtzeitsteuerung und intelligente Konnektivität

Dank Echtzeit-Ortung und App-Steuerung können Nutzer den Standort und die Leistung des S3 direkt von ihren Mobilgeräten aus verfolgen. Das System ermöglicht zudem die Fernsteuerung für die gezielte Reinigung bestimmter Bereiche.

Darüber hinaus ermöglichen intelligente Zeitplanung und Live-Status-Updates den Nutzern, Reinigungsroutinen zu automatisieren und den Fortschritt mühelos zu überwachen, wodurch die Poolpflege einfacher denn je wird.

Entwickelt für Leistung und Nachhaltigkeit

Der WYBOT S3 verfügt über ein duales Antriebssystem (Solar & Gleichstrom), das speziell für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt wurde und das ganze Jahr über zuverlässige Leistung gewährleistet, während gleichzeitig die Energieeffizienz gesteigert wird.

„Die Markteinführung des WYBOT S3 ist nicht nur ein bedeutender technologischer Durchbruch, sondern auch ein völliges Umdenken in Bezug auf die traditionelle Poolreinigung." Sagte Frau Fu, Vizepräsidentin von WYBOTICS. „Dieses bahnbrechende Produkt etabliert WYBOT als führendes Unternehmen im Bereich der KI-Innovation in der Poolrobotik-Branche."

Preisgekrönte Innovation

Der S3 hat bereits internationale Anerkennung erhalten, darunter die IFA 2025 Innovation Awards und die 2025 Berlin Design Awards, was seine Führungsrolle sowohl in Technologie als auch im Design unterstreicht.

Informationen zu WYBOT

WYBOT ist ein weltweit führender Anbieter innovativer Lösungen für die Poolpflege. Seit 20 Jahren widmet sich das Unternehmen der Innovation, um die Poolreinigung zu einem mühelosen und intelligenten Erlebnis zu machen. Das Unternehmen wurde mit dem CES Innovation Award 2025 und dem IFA Honoree Award 2025 ausgezeichnet. Darüber hinaus hat WYBOT internationale Anerkennung gefunden, darunter bei den Berlin Design Awards 2025 und den London Design Awards 2025, womit das Engagement des Unternehmens für Innovation, Nachhaltigkeit und erlebnisorientiertes Design gewürdigt wurde.

WYBOT setzt weiterhin neue Maßstäbe in der robotergestützten Poolreinigung, angetrieben von der Vision, den Besitz eines Pools zu vereinfachen und das Benutzererlebnis zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie auf: www.wybotpool.com

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2939349/WYBOT_S3.mp4

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