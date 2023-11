Wyeth devient la première multinationale à lancer un lait de croissance enrichi en HMO en Chine

SUZHOU, Chine, 15 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 13 novembre 2023, Wyeth Nutrition a annoncé le lancement de son premier lait de croissance enrichi en HMO associé à deux oligosaccharides du lait maternel (HMO) en Chine. Conçu pour les bébés de plus de 3 ans, ce produit est fabriqué dans l'usine de niveau GMP de la société à Suzhou. Illuma est désormais la première entreprise internationale à proposer un lait de croissance enrichi en HMO en Chine. Les deux HMO ajoutés viennent d'être approuvés en tant qu'additifs alimentaires par la Commission nationale de la santé de Chine le 7 octobre 2023.

Launch Celebration at Wyeth Nutrition Suzhou GMP-level Factory The new illuma HMO Growing-up Infant Formula

Les HMO sont les troisièmes ingrédients les plus abondants dans le lait maternel après les matières grasses et le lactose, et ils sont les principaux nutriments bioactifs immunomodulateurs.

Des essais cliniques ont démontré que les deux HMO présents dans le nouvel illuma contribuent à réguler le microbiote intestinal, à minimiser le risque de bronchite et d'infections respiratoires et à réduire le besoin d'antibiotiques et de fébrifuges.[1] En outre, 35 nutriments vitaux ont été ajoutés au lait de croissance enrichi en HMO illuma. Ces nutriments aident au développement des yeux, stimulent le développement du cerveau et répondent à toute une série d'autres besoins nutritionnels pour la croissance des enfants, tout en renforçant l'immunité.[2]

L'engagement à long terme de Wyeth Nutrition et ses solides bases de recherche dans ce domaine lui ont permis de devenir la première entreprise étrangère à lancer ce produit innovant en Chine. Au cours de ses 30 années de recherche, elle a publié plus de 70 articles de recherche sur les HMO et a obtenu plus de 100 brevets liés aux HMO. Avec l'ajout de six HMO essentiels, le dernier lait de croissance de la société, illuma LUXA, possède le plus grand nombre de HMO parmi tous les laits de croissance actuellement disponibles sur le marché.

Le lancement du lait de croissance enrichi en HMO illuma démontre l'engagement de Wyeth Nutrition « en Chine, pour la Chine » en plus de mettre en valeur la force globale de l'entreprise. Wyeth Nutrition utilisera ses ressources mondiales en matière de technologie de pointe pour tirer parti de ses connaissances sur les besoins des mères et des bébés chinois afin d'accélérer la mise à niveau des laits infantiles à l'avenir. Parallèlement, Wyeth Nutrition renforcera sa chaîne d'approvisionnement locale, sa R&D et son empreinte de production afin de mieux répondre à la vaste gamme de demandes nutritionnelles sur le marché chinois.

1. Clinical Trail: Puccio G, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017. 2. 35 vital nutrients: Chinese Nutrition Society. Reference Dietary Intake of Nutrients for Chinese Residents (Version 2023).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2276099/WechatIMG741.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2276100/WechatIMG742.jpg