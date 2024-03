Wyeth lance la première préparation pour nourrissons en Chine avec deux types d'HMO, ouvrant la voie à l'innovation HMO

SHANGHAI, le 25 mars 2024 /PRNewswire/ -- Comblant une lacune sur le marché local des HMO, la formule liquide illuma HMO récemment lancée est la première en Chine à contenir deux HMO essentiels, le 2'-fucosyllactose (2'-FL) et le lacto-N-néotétraose (LNnT). Ce produit cliniquement éprouvé offre des avantages substantiels pour le bien-être général des nouveau-nés entre 0 et 12 mois. Il diminue les infections des voies respiratoires inférieures de 55%, la bronchite de 70%, et la probabilité d'utiliser des antibiotiques de 53%.

illuma HMO Liquid Formula

Pendant ce temps, sur la base de cette innovation révolutionnaire, le projet national d'étude clinique HMO pour les nourrissons chinois a officiellement commencé. Nestlé Research & Development (Chine) et Wyeth Nutrition sont les sponsors du projet. Shanghai Jiao Tong University School of Medicine de l'hôpital Xinhua est en charge de l'entreprise. En collaboration avec des centres cliniques dans des hôpitaux d'élite à travers le pays, le projet vise à vérifier l'efficacité clinique des deux HMO approuvés pour les nourrissons chinois. Cela garantira qu'un plus grand nombre de bébés chinois pourront bénéficier en temps opportun et de façon continue des bienfaits pour la santé que procurent les HMO.

Mme Shiela Qiu, directrice régionale, Wyeth Nutrition Greater China Region, a déclaré : « Nous sommes ravis de franchir une nouvelle étape sur le marché chinois de la nutrition infantile. La position dominante de Wyeth Nutrition dans l'industrie mondiale des oligosaccharides du lait humain (HMO) est également mise en évidence par l'introduction de la première préparation pour nourrissons infusée par HMO en Chine, qui contient deux types différents d'HMO. Wyeth Nutrition s'engage à favoriser la croissance supérieure du marché chinois de la nutrition infantile, en rassemblant des ressources de recherche mondiales et en accélérant l'innovation locale, et en offrant aux nouveau-nés chinois des options de nutrition plus complètes en début de vie. »