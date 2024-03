Kohler x SR_A ohlasuje limitovanú edíciu inteligentnej toalety „Formation 02" a inštaláciu pre FuoriSalone počas Milánskeho týždňa dizajnu 2024

KOHLER, Wisconsin, 6. marca 2024 /PRNewswire/ -- Kohler, globálna značka životného štýlu a líder v oblasti produktov do kuchyne a kúpeľne, sa vracia na Milánsky týždenň dizajnu so svetovou premiérou rozsiahlej pohlcujúcej inštalácie v spolupráci s dizajnérom Dr. Samuelom Rossom MBE a jeho štúdiom priemyselného dizajnu SR_A spolu s globálnym odhalením Formation 02, novej inteligentnej toalety, druhého produktu z viacročného partnerstva Kohler x SR_A.

Formation 02 je inteligentná toaleta v limitovanej edícii, ktorá bude k dispozícii na stránke sra.kohler.com od 16. apríla.

Kohler, a global lifestyle brand and leader in kitchen and bath products, returns to Milan Design Week with the world premiere of a large scale immersive installation in partnership with artist-designer, Dr. Samuel Ross MBE and his industrial design studio, SR_A, along with the global unveiling of Formation 02, a new smart toilet, the second product from the Kohler x SR_A multiyear partnership.

„Formation 02 nadväzuje na naše oceňované partnerstvo so SR_A a Dr. Samuelom Rossom. Prináša nový a neočakávaný dizajn a ilustruje históriu dizajnu a inovácií značky Kohler," hovorí Scott Edmunds, viceprezident Kohler Marketing. „Formation 02 spája našu priemyselnú odbornosť a technologickú zdatnosť so silnou vierou v moc kreativity, ktorá je výzvou a poháňa vpred pokrok."

DIZAJN

Formation 02 čerpá inšpiráciu z rýchlosti a sily vody v prírode a vo svojej brutalistickej siluete predstavuje odklon v dizajnovom jazyku. S využitím jedinečných techník tvarovania a opracovania sa základňa toalety vyznačuje dramatickými farbami, hranami a uhlami v kontraste s mäkkosťou integrovaných valcovitých tvarov.

Práve prostredníctvom tohto nového dizajnu, spolu s batériou Formation 01, má Ross v úmysle umocniť pohyb a zážitok z vody, ktorá ponúka miesto na zamyslenie uprostred každodenných predmetov a rituálov.

Pokiaľ ide o dizajn, Samuel Ross hovorí: „Stále sa inšpirujeme silou prírody a rozhodujúcimi výkonmi priemyselného inžinierstva. Či už prostredníctvom jedinečných ozdôb vodného charakteru, alebo prostredníctvom sily prírody na tvarovanie materiálu. V rámci Formation 02 vám pripomenieme cestu, na ktorú sa musí voda vydávať."

TECHNOLÓGIA A FARBA

Formation 02 je príkladom inovácie v kategórii inteligentných toaliet a zároveň predstavuje novú siluetu dizajnu Eir Smart Toilet značky Kohler. Formation 02 s praktickými funkciami vrátane vyhrievaného sedadla, nastaviteľného čistenia, nočného svetla, otvárania/zatvárania bez použitia rúk, automatického splachovania a diaľkového ovládania s dotykovou obrazovkou stelesňuje inováciu a pohodlie.

Priemyselný odtieň oranžovej Haptic Orange vzdáva hold debutu kúpeľňovej línie značky Kohler „Tiger Lily" z roku 1967 a spája Rossovu charakteristickú farbu s Kohlerovým odkazom vedúceho postavenia v oblasti farieb. Formation 02 je druhým produktom partnerstva, ktoré pokračuje v Rossovom avantgardnom umeleckom prístupe a zároveň vzdáva hold 150 rokom vývoja nového dizajnového jazyka pre vodné riešenia spoločnosti Kohler.

INŠTALÁCIA FUORISALONE

Formácia 02 bude odhalená vo FuoriSalone v rámci rozsiahlej inštalácie špecifickej pre danú lokalitu s názvom Terminal 02, ktorá sa bude konať v Palazzo del Senato (Via Senato 10) denne od 12:00 do 22:00 od utorka 16. apríla do nedele 21. apríla.

Terminal 02 pozve návštevníkov na cestu sieťou priemyselných potrubí pripomínajúcich bludisko, ktoré vedú k toalete Formation 02. Tento pohlcujúci zážitok umožní návštevníkom sledovať tok vody v rôznych tvaroch a na rôznych úrovniach. Myšlienky toku a smerovania sa prepoja s objavovaním a hrou prostredníctvom estetiky, ktorá využíva prvky prírodnej krajiny v konfrontácii s priemyselným inžinierstvom a mierkou. Priemyselné, brutalistické produkty a inštalácie sú umiestnené vo veľkých pilieroch historického Palazzo del Senato, ktoré odrážajú jeho klasické architektonické prvky a oblohu nad ním. Inštalácia, ktorá si ctí dedičstvo tradičného remeselného spracovania a zároveň sa posúva do nových oblastí s cieľom zmeniť náš pohľad na základný prvok vody, bude stelesnením spoločnej filozofie spoločnosti Kohler a SR_A.

Kohler tiež predstaví svoje najnovšie globálne produktové inovácie na veľtrhu Salone del Mobile, v Hale 22 – stánok H10 H6

Médiá sú pozvané na exkluzívnu predpremiéru v pondelok 15. apríla za účasti dizajnéra Samuela Rossa. Rozhovory sú možné na požiadanie.

Informácie a obrázky nájdete v tlačovej súprave Kohler Milan Design Week.

O štúdiu SR_A SR_A je progresívne dizajnérske štúdio, ktoré v roku 2019 založil Dr. Samuel Ross MBE. Vo svojom portfóliu má komerčné projekty v spolupráci so spoločnosťami LVMH Group, Apple Group a Nike Group, ako aj s nezávislými spoločnosťami orientovanými na technológie a dizajn. Táto britská spoločnosť navrhuje objekty v oblasti priemyselného dizajnu, priestorového dizajnu a vizuálnej komunikácie. Filantropické vetva štúdia, Black British Artist Grants, poskytuje akademické financovanie a umelecké granty nedostatočne zastúpeným odborníkom britského karibského a britského afrického pôvodu. V rámci toho štúdio SR_A vytvorilo poradný výbor zložený z nasledujúcich inštitúcií: The V&A Museum, The Royal College of Art, The British Fashion Council, The Design Museum a University of Westminster. SR_A SR_A je spôsob, ako poskytnúť objektívny, estetický a štruktúrovaný dizajn myslenia.

Viac informácií nájdete na sr-a.com.

O spoločnosti Kohler Co.

Spoločnosť Kohler Co. je už 150 rokov svetovým lídrom v oblasti dizajnu a inovácií, ktorý sa venuje poskytovaniu príjemného bývania prostredníctvom kuchynských a kúpeľňových výrobkov, luxusných skriniek, obkladov a osvetlenia, distribuovaných energetických riešení – domácej energie, priemyselných energetických systémov a technológií pohonu – a luxusných zážitkov v oblasti pohostinstva a majstrovského golfu. Súkromná spoločnosť Kohler Co. bola založená v roku 1873 a sídli v meste Kohler v štáte Wisconsin. Spoločnosť tiež vyvíja riešenia zamerané na odstránenie naliehavých problémov, ako je napríklad čistá voda a hygiena, pre komunity na celom svete, ktorým sa nedostáva dostatočnej starostlivosti, s cieľom zlepšiť kvalitu života súčasných a budúcich generácií.

KOHLER Kuchyňa a kúpeľňa, Energia, Golf + letoviská

