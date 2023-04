Wynn Al Marjan Island predstavuje dizajnovú víziu; pripravovaný rezort sa stane novou architektonickou pamiatkou v SAE

Wynn Al Marjan Island, ktorý sa nachádza v nedotknutom prostredí s výhľadom na azúrové vody Arabského zálivu a týči do výšky viac ako 1 000 stôp (305 metrov) nad morom, víta návštevníkov prvotriednym luxusom vrátane výnimočnej zábavy a zariadení na hazardné hry. Pre svoj prvý projekt v regióne Blízkeho východu a severnej Afriky (MENA) vybuduje developer a prevádzkovateľ luxusného rezortu kótovaný v USA pokojné a štýlové prostredie, ktoré sa inšpiruje úžasnými výhľadmi na more a vnáša do svojho moderného hotela svetovej triedy teplé, uvoľnené prostredie oceánu.