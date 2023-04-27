Wynn Al Marjan Island раскрывает концепцию дизайна открывающегося курорта ОАЭ

Wynn Al Marjan Island расположен в окружении первозданной природы с видом на лазурные воды Персидского залива, на высоте более 305 метров (1000 футов) над морем, предлагая гостям насладиться премиальным отдыхом, а также открыть для себя исключительные развлекательные и игровые зоны. В рамках своего первого проекта в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) американская компания-застройщик и оператор роскошных курортов создадут спокойную и стильную обстановку, вдохновением для которой послужили великолепные виды на море, привнеся теплую, расслабляющую атмосферу океана в современный отель мирового класса.

При сметной стоимости проекта около 3,9 млрд долларов США, культовый силуэт Wynn Al Marjan Island преобразит и ускорит превращение эмирата в крупное мировое туристическое направление, а также создаст значительную ценность для его экономики за счет туризма и новых рабочих мест. Проект заложит основу для ускоренного роста смежных секторов бизнеса. Работы по возведению фундамента начались ранее в этом году.

Фирменная роскошь бренда с высоким уровнем дизайна будет отражена примерно в 1500 роскошно оформленных номерах, люксах и виллах. Посетителей ожидает широкий спектр развлечений, игровая площадка, 24 ресторана и лаунж-зоны, инновационные спа-салоны и оздоровительные процедуры, эспланада с элитными магазинами, ультрасовременный центр мероприятий, театр с уникальным постановочным шоу и другие удобства. Курорт, предназначенный как для длительного пребывания, так и для однодневных поездок из соседних эмиратов, сможет предложить гостям множество разнообразных развлечений, включая ночные ультрасовременные лазерные и световые шоу.

Вдохновением для создания дизайна Wynn Al Marjan Island послужил как природный ландшафт, окружающий курорт, так и ведущая эстетика дизайна Wynn Resorts. Та же геометрическая конфигурация изогнутой формы пляжа на острове повторяется в структуре подиума, напоминающего большой оперный театр, создавая величественные виды на пляж, море и линию горизонта. В разнообразных ресторанах курорта Wynn Al Marjan Island, расположенных вдоль набережной, посетители смогут насладиться потрясающим видом на море.

«Мы провели последний год, тщательно разрабатывая программу и концепцию Wynn Al Marjan Island, учитывая при этом уникальное расположение курорта, — заявил Крэйг Биллингс (Craig Billings), генеральный директор Wynn Resorts. — Я невероятно горжусь тем, что наша команда дизайнеров и разработчиков смогла воплотить наше наследие богатого, продуманного дизайна в залитом солнцем пляжном курорте, который будет радовать как новых, так и постоянных клиентов. Мы с нетерпением ждем открытия Wynn Al Marjan Island в начале 2027 года».

Новый курорт на острове Аль-Марджан, являющийся флагманским проектом компании Marjan, подчеркивает растущую мировую репутацию Рас-эль-Хаймы как одного из ведущих инвестиционных направлений для высококачественных гостиничных проектов. Благодаря быстрорастущему портфелю пятизвездочных отелей класса люкс и жилых комплексов, предлагающих широкий спектр удобств и услуг, а также сверкающим пляжам протяженностью более 7,8 км и набережной длиной 23 км, остров Аль-Марджан в настоящее время постепенно превращается в курортное направление мирового класса.

Позиционируя себя как экологичное и природоориентированное направление, Рас-эль-Хайма является одним из самых быстрорастущих туристических рынков в регионе MENA. Благодаря хорошо сохранившейся истории, богатому археологическому наследию и природному туризму, эмират был включен в список 50 лучших направлений для посещения в 2023 году по версии CNN Travel и вошел в список «Величайших мест мира» журнала TIME в 2022 году.

Информация о компании Wynn Resorts

Wynn Resorts, Limited торгуется на бирже Nasdaq Global Select Market под тикером WYNN и входит в индекс S&P 500. Wynn Resorts разработала, владеет и управляет Wynn Las Vegas (wynnlasvegas.com), Encore Boston Harbor (encorebostonharbor.com), Wynn Macau (wynnmacau.com) и Wynn Palace (wynnpalace.com).

В отелях Wynn и Encore Las Vegas имеются 4748 просторных гостиничных номеров, люксов и вилл, 33 ресторана и бара, два отмеченных наградами спа-центра, три торговые эспланады, помещение для проведения встреч и конференций, два ночных клуба, пляжный клуб, два театра и поле для гольфа. Почти 70% пиковой нагрузки на курорт обеспечивается полностью за счет возобновляемых источников энергии. Encore Boston Harbor — это роскошный курорт с 671 гостиничным номером, спа-салоном ультрапремиум-класса, специализированными магазинами, 16 ресторанами и лаунж-зонами, современным банкетным залом и конференц-залами, общественным парком площадью 6 акров и набережной Harborwalk. Wynn Macau — курорт класса люкс, расположенный в Макао, специальном административном районе Китайской Народной Республики, который включает 1010 просторных номеров и люксов, 12 ресторанов и баров, конференц-зал, торговую эспланаду, два роскошных спа-центра, салон и шоу у ротонды. Wynn Palace — это роскошный интегрированный курорт в районе Котай-Стрип в Макао, включающий в себя 1706 изысканных номеров, люксов и вилл, 14 ресторанов, помещение для проведения встреч и конференций, обширную торговую эспланаду, фуникулер SkyCab, курсирующий по Озеру фонтанов площадью 8 акров, роскошный спа-центр и салон, а также богатую коллекцию редких предметов искусства.

Контактное лицо для получения более подробной информации:

Майкл Уивер (Michael Weaver), директор по коммуникациям Wynn Resorts

[email protected]

+1 702-770-7501

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SOURCE Wynn Resorts, Limited