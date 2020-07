X-Pure GelMA Reneste modificeret gelatine til translationel medicin

I GelMA-hydrogeléer kombineres det mest alsidige biologiske miljø for celler, naturlige bioaktivitet, bionedbrydelighed og gelatines cellekompatibilitet med evnen til at tilpasse fototværbinding. Denne kombination udgør et enormt potentiale for skabelse af tilpasningsdygtige biologiske miljøer til kultiveringen af diverse eukaryote celler ved kropstemperatur. Anvendelser ifm. denne biomedicinske teknologi kunne være biobaserede bindemidler til at reparere arterier, subkutane nåle til medicindosering eller fungere som en matrix til knoglegendannelse.

X-Pure® GelMA - Første GelMA, som opfylder kravene til GMP. Ansøgninger om patenter i forbindelse med GelMA er vokset eksponentielt over de seneste fem år med mange af de pågældende forskningskoncepter, som nu omsættes til klinisk praksis. De sædvanlige GelMA-produkter omfatter dog ofte høje og variable niveauer af opløselige urenheder, som stammer fra gelatinens råmateriale eller den kemiske synteseproces. Forekomsten af disse urenheder som endotoksiner, pyrogener og/eller rester fra metakrylsyre er skadelige for intern brug i kroppen, men kan også påvirke gunstige resultater mht. in vitro applikationer. X-Pure® GelMA tilbyder en ultraren opløsning.

"Det glæder os, at det er lykkedes vores udviklingsteam hos Rousselot at finde frem til dette spændende nye produkt til den biomedicinske markedsplads," sagde Randall C. Stuewe, bestyrelsesformand og administrerende direktør hos Darling Ingredients. "Rousselot er fortsat en global leder inden for kollagenbaserede løsninger til fødevare-, biomedicinsk og farmaceutiske sektorer.

Den unikke patenterede totrins rensningsproces fra Rousselot resulterer i ultralave niveauer af pyrogen og rester af metakrylsyre, hvilket giver en fremragende sikkerhedsprofil for produktet. Derudover sikrer konsistent produktkvalitet pålidelige resultater og kortere leveringstider til klinikken.

"Vores X-Pure®-produkter er unikke på markedet, da de tilbyder ultralave niveauer af endotoksiner samt fuldt ud valideret sporbarhed med hensyn til råmaterialer," udtalte Jos Vervoort, underdirektør hos Rousselot. "X-Pure GelMA er vores sidste nye tilføjelse til vores biomedicinske sortiment af ultrarene gelatiner og kollagener, og vores sortiment udvides yderligere i takt med, at vi gør fremskridt med produkter, som tilfører merværdi til hele den biomedicinske branche."

X-Pure® GelMA er let tilgængelig, og produceres i henhold til myndighedskravene til GMP, hvad angår kvalitet, fremskaffelse af råmaterialer og dokumentation til godkendelse på tværs af alle vigtige kontrolinstanser verden over, og minimerer dermed regulatoriske risici og optimerer produktudviklingens hastighed. Det nye sortiment dækker et bredt udvalg af molekylære vægte og modificeringsgrader for GelMa-biomaterialer, og giver mulighed for nært samarbejde med kunderne til brugertilpassede løsninger.

Kontakt virksomheden Rousselot hos Darling Ingredients for at tale med en ekspert om, hvordan X-Pure® GelMA vil påvirke lægeverdenen, og yderligere opfylde en aldrende befolknings behov på www.rousselot.com/biomedical.

For at se mere vedrørende fordelene fra X-Pure® GelMA:

https://youtu.be/jBnH4FUffYQ

For yderligere oplysninger kontaktes:

Investorer Medier Jim Stark Melissa Gaither VP, Investorrelationer VP, Globale kommunikation & Bæredygtighed +1 (972) 281-4823 +1 (972) 281-4478 [email protected] [email protected]

Video - https://www.youtube.com/watch?v=jBnH4FUffYQ

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg

Related Links

http://www.darlingii.com



SOURCE Darling Ingredients Inc.