X-Pure GelMA reneste modifisert gelatin til translasjonsmedisin

I GelMA-hydrogel, som er det mest allsidige biologiske miljøet for celler, kombineres den iboende bioaktiviteten, biologiske nedbrytbarheten og cellekompatibiliteten til gelatinen med evnen til å tilpasse lysindusert tverrbinding. I denne kombinasjonen ligger det et enormt potensial for å skape regulerbare biologiske miljøer for dyrking av diverse eukaryote celler ved kroppstemperatur. Denne biomedisinske teknologien kan anvendes som biologisk lim til å reparere arterier, transdermale nåler for tilføring av legemiddel eller fungere som matrise for beinregenerering.

X-Pure® GelMA – Det første gelatin-metakryloyl biomaterialet som oppfyller kravene for god fremstillingspraksis (GMP). Antallet patentsøknader forbundet med GelMA har økt eksponensielt de siste fem årene, og mange av disse forskningskonseptene er nå i ferd med å iverksettes i klinisk praksis. Standard GelMA-produkter har imidlertid ofte høye og variable nivåer med løselige urenheter som enten stammer fra gelatinens råmateriale eller den kjemiske synteseprosessen. Hvis det finnes slike urenheter, som endotoksiner, pyrogener og/eller metakrylsyrerester, er det skadelig ved bruk i kroppen, men kan også påvirke hvorvidt in vitro-prosesser lykkes. X-Pure® GelMA gir en ultraren oppløsning.

«Det gleder oss at utviklingsteamet vårt hos Rousselot har lykkes i å utvikle dette spennende nye produktet for det biomedisinske markedet» sier Randall C. Stuewe, styreformann og administrerende direktør for Darling Ingredients. «Rousselot er stadig en global leder for kollagenbaserte løsninger for næringsmiddel-, biomedisin- og legemiddelsektoren.»

Rousselots unike, patenterte totrinns renseprosess fører til ultralave nivåer med pyrogener og rester av metakrylsyre, og gir dermed produktet en ypperlig sikkerhetsprofil. En konsekvent kvalitet sikrer dessuten pålitelige resultater og kortere leveringstid til klinikken.

«Våre X-Pure®-produkter er unike på markedet, siden de leverer ultralave nivåer med endotoksiner og bekreftet sporbarhet med hensyn til råmaterialer», sier Jos Vervoort, underdirektør hos Rousselot. «X-Pure® GelMA er det nyeste tilskuddet i rekken med biomedisinske ultrarene gelatiner og kollagener vi tilbyr, og vi kommer til å utvide produktutvalget enda mer i fremtiden, i takt med at vi gjør fremskritt med produkter som gir økt verdi til hele den biomedisinske bransjen.»

X-Pure® GelMA er lett tilgjengelig og kan produseres i samsvar med forskriftsmessige krav til GMP når det gjelder kvalitet, anskaffelse av råmaterialer og dokumentasjon for godkjenning på tvers av alle de viktigste kontrollinstansene verden rundt, og reduserer derfor reguleringsrisikoen og optimaliserer tempoet for produktutvikling. Den nye produktrekken har et bredt omfang av molekylvekter og modifikasjonsgrad for gelatin-metakryloyl biomateriale, og dette muliggjør nært samarbeid med kundene og kundetilpassede løsninger.

Ta kontakt med virksomheten Rousselot hos Darling Ingredients for å snakke med en ekspert om hvordan X-Pure® GelMA vil påvirke legevitenskapen og tilfredsstille behovene til en aldrende befolkning på www.rousselot.com/biomedical .

Her kan du se mer på fordelene ved X-Pure® GelMA:

https://youtu.be/jBnH4FUffYQ

Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med:

Investorer Media Jim Stark Melissa Gaither VP, Investor Relations VP, Global Communications & Sustainability +1 (972) 281-4823 +1 (972) 281-4478 [email protected] [email protected]

Video - https://www.youtube.com/watch?v=jBnH4FUffYQ

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg

Related Links

http://www.darlingii.com



SOURCE Darling Ingredients Inc.