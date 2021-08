XABT doa kits de detecção de ácido nucleico 2019-nCoV para Vientiane, no Laos

Durante o último surto do coronavírus no Laos em abril deste ano, a XABT doou 5.040 kits variados de PCR em tempo real para detecção de 2019-nCoV e ofereceu suporte técnico completo a Vientiane para ajudar a cidade a controlar a disseminação da doença por meio de uma cooperação internacional profunda.

O vírus não conhece fronteiras, mas são os piores tempos que revelam o melhor nas pessoas. Desde o início da COVID-19, a XABT tem assumido a responsabilidade social corporativa com ações práticas e tem doado kits de detecção e extração de ácido nucleico para a Itália, Irã, Malásia, Tailândia, Peru e Bangladesh a fim de apoiar seu combate à epidemia. A empresa continuará a fazer contribuições positivas para prosseguir com o esforço de controlar a epidemia mundialmente.

A detecção de ácido nucleico é um importante método de teste e rastreamento de 2019-nCoV utilizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e por autoridades nacionais de saúde. A XABT, entre todas as empresas que obtiveram o certificado de registro da Administração Nacional de Produtos Médicos da China para o reagente de detecção de ácido nucleico do coronavírus, é uma das poucas empresas de alta tecnologia a produzir a tecnologia de detecção rápida que abrange três genes, ORF1ab, N e E. O kit de detecção de ácido nucleico 2019-nCoV da empresa (método PCR de fluorescência) pode atingir uma precisão de 99,9% graças à ligação específica em nível molecular e foi incluído na lista de uso emergencial da OMS em maio de 2020. A empresa recebeu a certificação ISO13485, e seus produtos, todos em conformidade com os padrões de certificação CE da UE, estão sendo adotados por cada vez mais países como uma ferramenta de controle e prevenção da disseminação do vírus. Estão também sendo reconhecidos como a solução mais eficaz por cada vez mais organizações.

