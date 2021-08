XABT fait don de kits de détection d'acide nucléique 2019-nCoV à Vientiane, au Laos

Le virus ne connaît pas de frontières, mais le pire des moments révèle le meilleur des gens. Depuis l'apparition de l'épidémie de COVID-19, XABT a assumé sa responsabilité sociale d'entreprise par des actions concrètes et a fait don de kits de détection et d'extraction d'acides nucléiques à l'Italie, à l'Iran, à la Malaisie, à la Thaïlande, au Pérou et au Bangladesh pour soutenir leur lutte contre l'épidémie. L'entreprise continuera à apporter des contributions positives pour poursuivre l'effort de contrôle de l'épidémie dans le monde.

La détection de l'acide nucléique est une importante méthode de test et de dépistage du 2019-nCoV utilisée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et les autorités sanitaires nationales. XABT, parmi toutes les entreprises qui ont obtenu le certificat d'enregistrement de la National Medical Products Administration of China pour le réactif de détection de l'acide nucléique du coronavirus, est l'une des rares entreprises de haute technologie à produire la technologie de détection rapide couvrant trois gènes, ORF1ab, N et E. Le kit de détection de l'acide nucléique 2019-nCoV de l'entreprise (méthode PCR par fluorescence) peut atteindre une précision de 99,9 % en raison de la liaison spécifique au niveau moléculaire et a été inclus dans la liste des utilisations d'urgence de l'OMS en mai 2020. La société a reçu la certification ISO13485 et ses produits, qui sont tous conformes aux normes de certification CE de l'UE, sont adoptés par un nombre croissant de pays comme outil de contrôle et de prévention de la propagation du virus et sont reconnus comme la solution la plus efficace par plusieurs organisations.

Pour en savoir plus :

Site web de l'entreprise : http://www.x-abt.com/en/

LinkedIn, Facebook, YouTube

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1598762/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1598763/image_2.jpg

SOURCE XABT