Xavo rachète Laboperator à Labforward et renforce son leadership dans les solutions numériques d'exécution de laboratoire

L'opération permet de connecter la science, de réduire la charge administrative et de rassembler les flux de travail au sein d'un même écosystème intelligent

BOSTON, 29 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Xavo, le chef de file mondial des systèmes de gestion d'échantillons et d'exécution de laboratoire, annonce ce jour l'acquisition de Laboperator, racheté à Labforward GmbH. Cette évolution stratégique renforce la mission de Xavo, qui consiste à fournir une plateforme numérique unifiée reliant la R&D et la fabrication au sein d'un écosystème intelligent.

Laboperator est une solution d'automatisation de laboratoire qui permet aux chercheurs et aux équipes de production GxP de gérer efficacement les instruments, les flux de travail et les données. En intégrant Laboperator au portefeuille de Xavo, les clients bénéficieront d'une solution de bout en bout plus puissante qui comblera le fossé entre la R&D et les opérations de production.

La mission de Laboperator a toujours été claire : connecter la science et éliminer les complexités administratives évitables pour les chercheurs et les équipes de production. Xavo partage cette vision, en se concentrant sans relâche sur l'optimisation et l'automatisation des processus dans l'ensemble du pipeline de R&D.

« Ensemble, nous créons une puissante synergie qui offre à nos clients une efficacité, une connectivité et une innovation inégalées. » - Florian Tauchert, CEO de Xavo R&D.

Ce partenariat offre des avantages immédiats aux clients, notamment :

Une intégration unifiée des données et des flux de travail



Élimine la fragmentation et relie chaque étape du processus du client en lui permettant d'exécuter des flux de travail configurables avec des capacités d'intégration et de calcul avancées, tout en conservant un contexte complet depuis les premières expériences jusqu'à la production à grande échelle. Une automatisation plus intelligente pour une efficacité maximale



Permet aux clients de prendre le contrôle grâce à une gestion intelligente des instruments, une surveillance en temps réel et des calculs dynamiques les aidant à réaliser des opérations synchronisées et sans erreur qui augmentent considérablement la productivité et la reproductibilité. Une conformité à toute épreuve



Aide les clients à garder une longueur d'avance sur les réglementations grâce aux pistes d'audit intégrées, à la validation des données en temps réel et aux contrôles d'accès sécurisés, garantissant ainsi une conformité sans effort aux normes GxP, ISO et aux autres normes internationales.

« Cette acquisition marque une étape importante », déclare Andreas Suchanek, président de Xavo Inc. « En unissant les forces de Laboperator en automatisation et connectivité à nos systèmes d'exécution, nous donnons aux clients les moyens d'accélérer l'innovation et d'assurer la qualité de la conception jusqu'à la production, en évoluant vers un avenir de laboratoire interopérable, piloté par l'IA et autonome. »

« Pour les utilisateurs de Laboperator, nous nous engageons à faire en sorte que la transition se fasse en douceur et avec le plus grand soutien possible, en garantissant des opérations ininterrompues et en apportant une valeur ajoutée dès le premier jour » - Jeroen de Haas, directeur des produits de Laboperator.

Xavo s'engage à poursuivre le support produit et à investir dans le développement de la plateforme, afin que les clients bénéficient de performances améliorées, d'intégrations élargies et d'une continuité à long terme.