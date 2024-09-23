XCMG поставляет самосвал XDE260, предназначенный для карьеров, заказчику в Океании

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XCMG Machinery

Sep 23, 2024, 22:37 ET

МЕЛЬБУРН, Австралия, 24 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания XCMG Machinery («XCMG», SHE:000425) поставила заказчикам в Океании партию двухмостовых самосвалов с жесткой рамой XDE260, крупногабаритного оборудования, предназначенного для работы в карьерах, что стало новой вехой на пути к признанию горнодобывающего оборудования XCMG со стороны международного горнодобывающего рынка и заполнению пробела в развитии рынка группы в мировом секторе горнодобывающего оборудования.

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XCMG Delivers XDE260 Dump Truck Designed for Open Pit Mines to Customer in Oceania.
XCMG Delivers XDE260 Dump Truck Designed for Open Pit Mines to Customer in Oceania.

«Компания XCMG Mining Construction привержена миссии и видению «Ведущая технология для обеспечения надежного будущего», следуя дорожной карте трансформации, подчеркивающей высококлассное, интеллектуальное, экологичное, сервисно-ориентированное и международное развитие, используя возможности интеллектуальной и цифровой трансформации, а также сетевые возможности для содействия высококачественному развитию группы и работая с нашими глобальными партнерами, чтобы превратить XCMG Mining Construction в бренд мирового класса», — сказал Гэн Цзявэнь (Geng Jiawen), генеральный директор XCMG Mining Construction.

На церемонии поставки заказчик отметил, что сильные инженерные возможности горнодобывающего оборудования XCMG, высокая техническая прочность и комплексное послепродажное обслуживание являются ключевыми причинами, побудившими их к сотрудничеству с XCMG.

Океания, высококлассный рынок мирового горнодобывающего оборудования, предъявляет строгие требования к технологии и качеству продукции горнодобывающего оборудования, а также устанавливает строгие стандарты безопасности, комфорта и надежности оборудования. На рынке доминируют европейские и американские бренды.

По сравнению с легкими горнодобывающими грузовиками, крупнотоннажные и тяжелые изделия имеют высокий технический порог, и XCMG является одним из немногих китайских предприятий, разрабатывающих и производящих современное горнодобывающее оборудование, используя свою глобальную платформу исследований и разработок. Группа установила уникальные и ведущие в отрасли стандарты для предоставления стандартизированных и оцифрованных продуктов с высоким качеством, гарантируя при этом премиальный сервис.

Самосвал с жесткой рамой XCMG XDE260 — это классическая модель, которую называют «титаном шахт» за ее сверхпрочную транспортную мощность и сверхвысокую эффективность, и она экспортируется в Европу, Южную Америку и на другие международные рынки с доверием со стороны клиентов по всему миру. Он оснащен мощным двигателем для обеспечения высокой производительности и адаптации к различным сложным условиям работы и использует передовую технологию частотного привода переменного тока, чтобы обеспечить лучшую производительность по сравнению с продуктами того же тоннажа.

XDE260 также легко разбирать, собирать, транспортировать и обслуживать благодаря модульной конструкции, и он может удовлетворить индивидуальные потребности клиентов и гибко сочетаться с крупномасштабными горными экскаваторами массой более 400 тонн.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2512532/XCMG_Delivers_XDE260_Dump_Truck_Designed_Open_Pit_Mines_Customer.jpg

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