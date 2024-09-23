XCMG поставляет самосвал XDE260, предназначенный для карьеров, заказчику в Океании

МЕЛЬБУРН, Австралия, 24 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания XCMG Machinery («XCMG», SHE:000425) поставила заказчикам в Океании партию двухмостовых самосвалов с жесткой рамой XDE260, крупногабаритного оборудования, предназначенного для работы в карьерах, что стало новой вехой на пути к признанию горнодобывающего оборудования XCMG со стороны международного горнодобывающего рынка и заполнению пробела в развитии рынка группы в мировом секторе горнодобывающего оборудования.

XCMG Delivers XDE260 Dump Truck Designed for Open Pit Mines to Customer in Oceania.

«Компания XCMG Mining Construction привержена миссии и видению «Ведущая технология для обеспечения надежного будущего», следуя дорожной карте трансформации, подчеркивающей высококлассное, интеллектуальное, экологичное, сервисно-ориентированное и международное развитие, используя возможности интеллектуальной и цифровой трансформации, а также сетевые возможности для содействия высококачественному развитию группы и работая с нашими глобальными партнерами, чтобы превратить XCMG Mining Construction в бренд мирового класса», — сказал Гэн Цзявэнь (Geng Jiawen), генеральный директор XCMG Mining Construction.

На церемонии поставки заказчик отметил, что сильные инженерные возможности горнодобывающего оборудования XCMG, высокая техническая прочность и комплексное послепродажное обслуживание являются ключевыми причинами, побудившими их к сотрудничеству с XCMG.

Океания, высококлассный рынок мирового горнодобывающего оборудования, предъявляет строгие требования к технологии и качеству продукции горнодобывающего оборудования, а также устанавливает строгие стандарты безопасности, комфорта и надежности оборудования. На рынке доминируют европейские и американские бренды.

По сравнению с легкими горнодобывающими грузовиками, крупнотоннажные и тяжелые изделия имеют высокий технический порог, и XCMG является одним из немногих китайских предприятий, разрабатывающих и производящих современное горнодобывающее оборудование, используя свою глобальную платформу исследований и разработок. Группа установила уникальные и ведущие в отрасли стандарты для предоставления стандартизированных и оцифрованных продуктов с высоким качеством, гарантируя при этом премиальный сервис.

Самосвал с жесткой рамой XCMG XDE260 — это классическая модель, которую называют «титаном шахт» за ее сверхпрочную транспортную мощность и сверхвысокую эффективность, и она экспортируется в Европу, Южную Америку и на другие международные рынки с доверием со стороны клиентов по всему миру. Он оснащен мощным двигателем для обеспечения высокой производительности и адаптации к различным сложным условиям работы и использует передовую технологию частотного привода переменного тока, чтобы обеспечить лучшую производительность по сравнению с продуктами того же тоннажа.

XDE260 также легко разбирать, собирать, транспортировать и обслуживать благодаря модульной конструкции, и он может удовлетворить индивидуальные потребности клиентов и гибко сочетаться с крупномасштабными горными экскаваторами массой более 400 тонн.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2512532/XCMG_Delivers_XDE260_Dump_Truck_Designed_Open_Pit_Mines_Customer.jpg