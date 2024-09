XCMG dostarczy klientowi z Oceanii wozidła sztywnoramowe XDE260 zaprojektowane dla kopalni odkrywkowych

MELBOURNE, Australia, 24 września 2024 r. /PRNewswire/ -- Firma XCMG Machinery („XCMG", SHE:000425) dostarczyła partię wozideł sztywnoramowych XDE260 z podwójnym mostem, tj. wielkogabarytowego sprzętu zaprojektowanego do pracy w kopalniach odkrywkowych, klientom w Oceanii, osiągając tym samym kolejny kamień milowy. Sprzęt górniczy XCMG zdobywa uznanie wiodącego międzynarodowego rynku górniczego i wypełnia puste pole na mapie rozwoju rynkowego Grupy w globalnym sektorze maszyn górniczych.

XCMG Delivers XDE260 Dump Truck Designed for Open Pit Mines to Customer in Oceania.

„Firma XCMG Mining Construction jest ukierunkowana na realizację misji i wizji >>wiodącej technologii, aby budować solidną przyszłość<<, wdrażając plan transformacji, którego nadrzędnym elementem jest wysokiej klasy, inteligentny, ekologiczny, zorientowany na usługi, międzynarodowy rozwój z wykorzystaniem możliwości inteligentnej i cyfrowej transformacji, a także możliwości sieciowe w celu promowania wysokiej jakości rozwoju Grupy i współpracy z naszymi globalnymi partnerami na rzecz przekształcenia XCMG Mining Construction w markę światowej klasy" - powiedział Geng Jiawen, dyrektor generalny XCMG Mining Construction.

Podczas ceremonii finalizacji dostawy klient podkreślił, że duże możliwości inżynieryjne XCMG w zakresie sprzętu górniczego, najwyższa wytrzymałość techniczna i kompleksowe usługi posprzedażowe to kluczowe powody, które skłoniły go do współpracy z tą firmą.

Oceania, jako rynek wysokiej klasy globalnych maszyn górniczych, ma wyśrubowane wymagania dotyczące technologii i jakości sprzętu górniczego oraz ustanowiła rygorystyczne standardy bezpieczeństwa, komfortu i niezawodności sprzętu. Jest to rynek zdominowany przez marki europejskie i amerykańskie.

W porównaniu z lekkim sprzętem górniczym maszyny o dużym tonażu i wytrzymałości mają wysoki próg techniczny, a XCMG jest jednym z niewielu chińskich przedsiębiorstw, które opracowują i produkują zaawansowany sprzęt górniczy, wykorzystując własną globalną platformę badawczo-rozwojową. Grupa ustanowiła unikalne, wiodące w branży standardy, aby dostarczać znormalizowane i objęte cyfryzacją produkty wysokiej jakości, gwarantując jednocześnie najwyższą jakość usług.

Wozidło sztywnoramowe XDE260 firmy XCMG to klasyczny model, nazywany „tytanem kopalń" ze względu na swoją imponującą zdolność transportową i bardzo wysoką wydajność. Jest on eksportowany do Europy, Ameryki Południowej i na inne rynki międzynarodowe, zdobywając zaufanie klientów na całym świecie. Model ten jest wyposażony w silnik o dużej mocy, aby zapewnić wysoką wydajność i dostosować się do złożonych warunków pracy, a także wykorzystuje zaawansowaną technologię napędu o zmiennej częstotliwości, aby zapewnić wiodącą wydajność w porównaniu z produktami o tym samym zakresie tonażu.

Model XDE260 jest również łatwy w demontażu, montażu, transporcie i konserwacji dzięki modułowej konstrukcji, a także może spełniać indywidualne potrzeby klientów i elastycznie dopasowywać się do dużych koparek górniczych o masie ponad 400 ton.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2512532/XCMG_Delivers_XDE260_Dump_Truck_Designed_Open_Pit_Mines_Customer.jpg