XCMG livre le tombereau XDE260 conçu pour les mines à ciel ouvert à un client d'Océanie

MELBOURNE, Australie, 24 septembre 2024 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery (« XCMG », SHE:000425) a livré un lot de tombereaux rigides à double pont XDE260, un équipement à grande échelle conçu pour les opérations minières à ciel ouvert, à des clients d'Océanie, en marquant une nouvelle étape dans la reconnaissance de l'équipement minier de XCMG par le marché minier international de premier plan et en remplissant le vide de la carte de développement du marché du groupe dans le secteur mondial des machines minières.

« XCMG Mining Construction s'engage à respecter la mission et la vision de 'Leading Technology to Empower Solid Future', à suivre la feuille de route de transformation qui met l'accent sur le développement haut de gamme, intelligent, vert, axé sur les services et international, à tirer parti des opportunités de transformation intelligente et numérique, ainsi que des capacités de mise en réseau pour promouvoir le développement de haute qualité du groupe, et à travailler avec nos partenaires mondiaux pour faire de XCMG Mining Construction une marque de classe mondiale », a déclaré Geng Jiawen, directeur général de XCMG Mining Construction.

Lors de la cérémonie de livraison, le client a indiqué que les fortes capacités d'ingénierie, la force technique supérieure et les services après-vente complets des équipements miniers de XCMG étaient les principales raisons qui l'avaient incité à coopérer avec XCMG.

L'Océanie, marché haut de gamme des machines minières à l'échelle mondiale, a des exigences strictes en matière de technologie et de qualité des produits d'équipement minier et a établi des normes rigoureuses en matière de sécurité, de confort et de fiabilité des équipements. Le marché est dominé par des marques européennes et américaines.

Par rapport aux camions miniers légers, les produits de gros tonnage et les produits lourds ont un seuil technique élevé et XCMG est l'une des rares entreprises chinoises à développer et à fabriquer des équipements miniers de pointe en s'appuyant sur sa plateforme mondiale de recherche et développement (R&D). Le groupe a établi des normes uniques et à la pointe de l'industrie pour fournir des produits normalisés et numérisés de haute qualité, tout en garantissant un service de premier ordre.

Le tombereau rigide XDE260 de XCMG est un modèle classique surnommé le « titan des mines » en raison de sa capacité de transport extrêmement robuste et de sa très grande efficacité. Il a été exporté vers l'Europe, l'Amérique du Sud et d'autres marchés internationaux et jouit de la confiance des clients du monde entier. Il est équipé d'un moteur de grande puissance qui lui permet d'offrir des performances élevées et de s'adapter à une variété de conditions de travail complexes. Il utilise une technologie avancée d'entraînement à fréquence variable AC pour offrir des performances de pointe par rapport aux produits de la même gamme de tonnage.

Le XDE260 est également facile à démonter, à assembler, à transporter et à entretenir grâce à sa conception modulaire. Il peut répondre aux besoins personnalisés des clients et s'adapter avec souplesse aux grandes excavatrices minières de plus de 400 tonnes.

