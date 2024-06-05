XCMG представляет 39 инновационных моделей машин на выставке KOMATEK 2024 в Стамбуле

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XCMG Machinery

Jun 05, 2024, 12:10 ET

СТАМБУЛ, 5 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания XCMG Machinery (SHE:000425, «XCMG»), мировой лидер в области производства строительной техники, установила партнерские отношения с местными дистрибьюторами ENKA Pazarlama, HBZ Makina, Hakan Makina и Odabaşı Makina, чтобы продемонстрировать на выставке KOMATEK 2024, которая проходила с 29 мая по 1 июня, впечатляющий модельный ряд из 37 машин в девяти категориях.

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XCMG Unveils 39 Innovative Machinery Models at KOMATEK 2024 in Istanbul.
XCMG Unveils 39 Innovative Machinery Models at KOMATEK 2024 in Istanbul.

На выставке KOMATEK 2024 компания XCMG Machinery продемонстрировала широкий ассортимент оборудования, включая краны, экскаваторы, погрузчики и дорожную технику. На этой выставке были представлены как традиционные дизельные, так и передовые электрические модели, адаптированные под турецкий рынок.

На машиностроительной выставке техники и технологий KOMATEK, считающейся крупнейшей в Турции и одной из самых влиятельных отраслевых выставок в Европе, было представлено впечатляющее количество техники более чем 500 брендов с учетом потребностей более 40 000 посетителей со всего региона.

Посетители обширной экспозиции компании XCMG, занимающей площадь 2895 квадратных метров, познакомились с дизельными и электрическими машинами на основе новых технологий. В том числе с погрузчиком мрамора XC998, разработанным специально для мраморных карьеров, и карьерным самосвалом XDR80TE — первой машиной XCMG, выпуск которой был начат в этом году для горнодобывающей промышленности Турции.

На выставочной площади в 2895 квадратных метров компания XCMG Machinery продемонстрировала впечатляющий модельный ряд дизельных и передовых электрических машин, включая совершенно новые предложения, специально адаптированные под турецкий рынок, например электрические карьерные самосвалы XDR80TE, средние и большие электрические погрузчики, а также погрузчик мрамора XC998, разработанный специально для мраморных карьеров.

  • Погрузчик мрамора XCMG XC998 специально разработан для сверхтяжелых условий эксплуатации в мраморных карьерах, отличается высокой мощностью, оптимизированными точками сочленения и отличной производительностью: транспортная грузоподъемность в нижнем положении превышает 30 т и отвечает требованию движения в полностью загруженном состоянии под углом более 20°.
  • Самосвал XDR80TE, первое предложение XCMG для турецкой горнодобывающей промышленности в 2024 году, способен обеспечить высокую производительность при сложном рельефе местности, обладает грузоподъемностью 80 тонн и является экологичным транспортным решением.
  • Электрические погрузчики XC968-EV и XC975EV, разработанные научно-исследовательским центром компании XCMG, имели оглушительный успех благодаря превосходной мощности, надежности, энергоэффективности и простоте обслуживания по сравнению с дизельными погрузчиками. Аккумуляторная батарея, оснащенная системой быстрой зарядки, может полностью заряжаться менее чем за 1 час при времени работы 5–8 часов.

Компания XCMG установила прочные партнерские отношения с ведущими дилерами Турции, чтобы лучше обслуживать промышленных клиентов в Турции и окружающих регионах. В апреле на ярмарке мрамора в Измире были представлены электрические погрузчики и погрузчики мрамора.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт https://www.xcmgglobal.com/.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2429603/WechatIMG11298.jpg

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