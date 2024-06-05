XCMG представляет 39 инновационных моделей машин на выставке KOMATEK 2024 в Стамбуле

СТАМБУЛ, 5 июня 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания XCMG Machinery (SHE:000425, «XCMG»), мировой лидер в области производства строительной техники, установила партнерские отношения с местными дистрибьюторами ENKA Pazarlama, HBZ Makina, Hakan Makina и Odabaşı Makina, чтобы продемонстрировать на выставке KOMATEK 2024, которая проходила с 29 мая по 1 июня, впечатляющий модельный ряд из 37 машин в девяти категориях.

XCMG Unveils 39 Innovative Machinery Models at KOMATEK 2024 in Istanbul.

На выставке KOMATEK 2024 компания XCMG Machinery продемонстрировала широкий ассортимент оборудования, включая краны, экскаваторы, погрузчики и дорожную технику. На этой выставке были представлены как традиционные дизельные, так и передовые электрические модели, адаптированные под турецкий рынок.

На машиностроительной выставке техники и технологий KOMATEK, считающейся крупнейшей в Турции и одной из самых влиятельных отраслевых выставок в Европе, было представлено впечатляющее количество техники более чем 500 брендов с учетом потребностей более 40 000 посетителей со всего региона.

Посетители обширной экспозиции компании XCMG, занимающей площадь 2895 квадратных метров, познакомились с дизельными и электрическими машинами на основе новых технологий. В том числе с погрузчиком мрамора XC998, разработанным специально для мраморных карьеров, и карьерным самосвалом XDR80TE — первой машиной XCMG, выпуск которой был начат в этом году для горнодобывающей промышленности Турции.

На выставочной площади в 2895 квадратных метров компания XCMG Machinery продемонстрировала впечатляющий модельный ряд дизельных и передовых электрических машин, включая совершенно новые предложения, специально адаптированные под турецкий рынок, например электрические карьерные самосвалы XDR80TE, средние и большие электрические погрузчики, а также погрузчик мрамора XC998, разработанный специально для мраморных карьеров.

Погрузчик мрамора XCMG XC998 специально разработан для сверхтяжелых условий эксплуатации в мраморных карьерах, отличается высокой мощностью, оптимизированными точками сочленения и отличной производительностью: транспортная грузоподъемность в нижнем положении превышает 30 т и отвечает требованию движения в полностью загруженном состоянии под углом более 20°.

Самосвал XDR80TE, первое предложение XCMG для турецкой горнодобывающей промышленности в 2024 году, способен обеспечить высокую производительность при сложном рельефе местности, обладает грузоподъемностью 80 тонн и является экологичным транспортным решением.

Электрические погрузчики XC968-EV и XC975EV, разработанные научно-исследовательским центром компании XCMG, имели оглушительный успех благодаря превосходной мощности, надежности, энергоэффективности и простоте обслуживания по сравнению с дизельными погрузчиками. Аккумуляторная батарея, оснащенная системой быстрой зарядки, может полностью заряжаться менее чем за 1 час при времени работы 5–8 часов.

Компания XCMG установила прочные партнерские отношения с ведущими дилерами Турции, чтобы лучше обслуживать промышленных клиентов в Турции и окружающих регионах. В апреле на ярмарке мрамора в Измире были представлены электрические погрузчики и погрузчики мрамора.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт https://www.xcmgglobal.com/.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2429603/WechatIMG11298.jpg