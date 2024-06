XCMG dévoile 39 modèles de machines innovantes au KOMATEK 2024 à Istanbul

ISTANBUL, 5 juin 2024 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery (SHE:000425, "XCMG"), un leader mondial dans la fabrication de machines de construction, s'est associé aux distributeurs locaux ENKA Pazarlama, HBZ Makina, Hakan Makina et Odabaşı Makina pour présenter une gamme impressionnante de 37 machines réparties dans neuf catégories au salon KOMATEK 2024, qui s'est déroulé du 29 mai au 1er juin.

Lors du KOMATEK 2024, XCMG Machinery a présenté une gamme variée d'équipements, notamment des grues, des excavatrices, des chargeuses et des engins routiers. Cette exposition a mis en avant des modèles traditionnels au diesel et des modèles électriques de pointe adaptés au marché turc.

Le salon KOMATEK Engineering Machinery Technology Exhibition, réputé pour être le plus grand de Turquie et l'un des salons industriels les plus influents d'Europe, a présenté une gamme impressionnante de plus de 500 marques et répondu aux besoins de plus de 40 000 visiteurs de toute la région.

Les visiteurs du vaste stand de XCMG, qui couvrait une superficie de 2 895 mètres carrés, ont découvert des produits diesel et des produits électriques de nouvelle technologie. Parmi ceux-ci, la chargeuse de marbre XC998 conçue spécifiquement pour les carrières de marbre et le camion minier XDR80TE, le premier produit de XCMG lancé cette année dans le secteur minier turc.

Sur une surface d'exposition de 2 895 mètres carrés, XCMG Machinery a présenté une gamme impressionnante de produits diesel et électriques de pointe, y compris de nouvelles offres spécialement conçues pour le marché turc, telles que les camions miniers électriques XDR80TE, les chargeuses électriques de moyenne et grande taille, ainsi que la chargeuse de marbre XC998 spécialement conçue pour les carrières de marbre.

• La chargeuse de marbre XCMG XC998 est spécialement conçue pour les conditions de travail ultra-lourdes dans les carrières de marbre, avec une puissance élevée, des points d'articulation optimisés et d'excellentes performances : la faible capacité de transport atteint plus de 30 tonnes et répond à l'exigence de plus de 20° de montée en charge complète.

• Le XDR80TE, la première offre de XCMG à l'industrie minière turque en 2024, est capable de hautes performances sur des terrains difficiles avec une capacité de charge de 80 tonnes, offrant une solution de transport respectueuse de l'environnement.

• Les chargeuses électriques XC968-EV et XC975EV, développées par le centre de R&D de XCMG, ont connu un succès retentissant, offrant puissance, fiabilité, efficacité énergétique et une facilité d'entretien supérieure à celles des chargeuses diesel. Équipée d'un système de charge rapide, la batterie peut être entièrement rechargée en moins d'une heure pour 5 à 8 heures de fonctionnement.

XCMG a forgé des partenariats solides avec les principaux concessionnaires turcs afin de mieux servir les clients industriels en Turquie et dans les régions environnantes, avec ses chariots élévateurs électriques et ses chargeuses de marbre qui feront leur apparition à l'İzmir Marble Fair en avril.

