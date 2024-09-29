XCMG и Shell вступают в стратегический альянс для повышения эффективности техники с помощью специализированных масел для технического обслуживания

АНКАРА, Турция, 29 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- XCMG Machinery («XCMG», SHE: 000425), ведущий мировой производитель строительных машин, с радостью объявляет о новом стратегическом партнерстве с Shell, ведущим мировым поставщиком смазочных материалов. Это сотрудничество направлено на разработку специализированных масел для технического обслуживания, предназначенных для повышения эксплуатационной эффективности и производительности техники XCMG.

XCMG and Shell Forge Strategic Alliance to Boost Machinery Efficiency with Specialized Maintenance Oils.

В соответствии с условиями партнерского соглашения, подписанного 22 июля в столице Турции Анкаре, Shell будет производить масла для технического обслуживания, специально разработанные для техники XCMG. Эти смазочные материалы будут производиться на передовом заводе Shell в Дериндже (Derince), который является крупнейшем в Средиземноморье предприятии по производству смазочных материалов, откуда они экспортируются в 70 стран мира.

Новые масла для технического обслуживания разработаны для повышения эффективности и надежности техники XCMG. Оптимизируя производительность машин и сокращая время простоя, эти смазочные материалы будут играть решающую роль в увеличении срока службы и эксплуатационных возможностей строительной техники.

Это партнерство подчеркивает стремление компании XCMG предоставлять своим клиентам долговечные и высокопроизводительные решения, используя возможности Shell для повышения эксплуатационной эффективности своего оборудования. Центральным элементом этого сотрудничества является задействование предприятия Shell по производству смазочных материалов и консистентных смазок в городе Дериндже (Derince), известного своими высококачественными производственными мощностями и экологически чистыми технологическими процессами. Этот объект будет играть решающую роль в производстве специализированных смазочных материалов, которые необходимы для поддержания и повышения производительности строительной техники XCMG.

«Это партнерство является свидетельством нашей общей приверженности совершенству и инновациям. Объединив передовую технологию производства смазочных материалов Shell с новаторскими инженерными решениями XCMG, мы готовы обеспечить наилучшую производительность и эффективность оборудования для наших клиентов. Наше сотрудничество позволит нам не только предлагать нашим клиентам превосходные продукты, но и задавать новые эталоны качества в отрасли. В перспективе это партнерство представляет собой нечто большее, чем просто деловое соглашение. Оно олицетворяет собой долгосрочное обязательство по продвижению инноваций, устойчивости и роста в секторе строительной техники», — прокомментировала Элла Гу (Ella Gu), заместитель генерального директора XCMG по европейском региону и генеральный директор XCMG в Турции.

Подтверждая свое стремление предоставлять клиентам надежную послепродажную поддержку, компания XCMG запускает в сентябре этого года программу «Месяц послепродажного обслуживания» на всех глобальных рынках, начиная с Индонезии. Эта программа призвана помочь пользователям продлить срок службы их техники и улучшить их навыки безопасной эксплуатации и технического обслуживания. Эти специализированные услуги подчеркивают неизменную верность компании XCMG курсу на обеспечение долгосрочной ценности для своих клиентов.

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