XCMG et Shell concluent une alliance stratégique destinée à améliorer l'efficacité des machines grâce à des huiles de maintenance spécialisées

ANKARA, Turquie, 28 septembre 2024 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery (« XCMG », SHE : 000425), le premier fabricant mondial d'équipements de construction, est heureux d'annoncer un tout nouveau partenariat stratégique avec Shell, le premier fournisseur mondial de lubrifiants. Cette collaboration porte sur le développement d'huiles de maintenance spécialisées conçues pour améliorer l'efficacité opérationnelle et les performances des machines de XCMG.

Selon les termes du partenariat signé le 22 juillet à Ankara, la capitale de la Turquie, Shell produira des huiles de maintenance spécialement formulées pour les équipements XCMG. Ces lubrifiants seront fabriqués dans l'usine de pointe de Shell à Derince, la plus grande installation de production de lubrifiants de la Méditerranée, qui exporte vers 70 pays.

Les huiles de maintenance nouvellement développées sont conçues pour améliorer l'efficacité et la fiabilité des machines XCMG. En optimisant les performances des machines et en réduisant les temps d'arrêt, ces lubrifiants joueront un rôle essentiel dans l'allongement de la durée de vie et de la capacité opérationnelle des équipements de construction.

Ce partenariat souligne l'engagement de XCMG à fournir des solutions durables et performantes à ses clients, en s'appuyant sur les capacités de Shell pour améliorer l'efficacité opérationnelle de ses machines. L'élément central de cette collaboration est l'utilisation de l'installation de production de lubrifiants et de graisses Derince de Shell, réputée pour sa capacité de production de haute qualité et ses processus respectueux de l'environnement. Cette installation jouera un rôle crucial dans la production des lubrifiants spécialisés et essentiels à l'entretien et à l'amélioration des performances des équipements de construction de XCMG.

« Ce partenariat témoigne de notre engagement commun en faveur de l'excellence et de l'innovation. En combinant la technologie avancée de Shell en matière de lubrifiants avec les solutions d'ingénierie pionnières de XCMG, nous sommes prêts à offrir à nos clients des performances et une efficacité inégalées. Notre collaboration ne consiste pas seulement à offrir des produits de qualité supérieure, mais aussi à établir de nouvelles références dans l'industrie. Pour l'avenir, ce partenariat représente bien plus qu'un simple accord commercial. Il incarne notre engagement à long terme à promouvoir l'innovation, la durabilité et la croissance dans le secteur des machines de construction », a commenté Ella Gu, vice-directrice générale de XCMG Europe Region et directrice générale de XCMG Turkey.

Conformément à son engagement en faveur d'un service après-vente de qualité supérieure, XCMG lance un mois mondial du service après-vente en septembre, en commençant par l'Indonésie. Ce programme vise à aider les utilisateurs à prolonger la durée de vie de leur équipement et à améliorer leurs compétences en matière d'utilisation et d'entretien en toute sécurité. Ces services spécialisés soulignent l'engagement inébranlable de XCMG à fournir une valeur à long terme à sa clientèle.

