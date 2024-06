Trente camions miniers à énergie nouvelle de XCMG sont prêts à révolutionner les opérations minières en Afrique

XUZHOU, Chine, 13 juin 2024 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery (SHE:000425, « XCMG ») est fière d'annoncer le déploiement prochain de ses camions miniers innovants à énergie nouvelle, y compris un lot de 30 unités de camions miniers électriques XGE105 , sur un site minier de premier plan en République de Guinée. Ce site possède près de trois milliards de tonnes de réserves de minerai contrôlées et présumées, les ressources totales pouvant atteindre jusqu'à cinq milliards de tonnes.

30 Units of XCMG's Electric Mining Trucks Set to Revolutionize African Mining Operations.

Le camion minier électrique XGE105 de XCMG a été conçu spécifiquement pour les conditions difficiles des environnements miniers. Équipés d'un système d'entraînement électrique synchrone à aimant permanent spécifique à l'exploitation minière, d'essieux robustes à haute résistance et d'un système de batterie sans entretien résistant aux chocs, ces camions représentent l'apogée des nouvelles solutions énergétiques dans le domaine des machines lourdes.

De plus, ils sont dotés d'un système efficace de récupération de l'énergie de freinage et sont équipés de cylindres de suspension huile/gaz (azote) à amortissement variable à l'avant et de suspensions modulaires équilibrées à l'arrière pour améliorer la stabilité latérale.

Le XGE105 a été exploité dans de nombreux pays, une seule unité ayant parcouru plus de 100 000 kilomètres par véhicule et ayant fonctionné pendant plus de 1 200 jours sans interruption, ce qui constitue un record à jour. Les camions ont fait l'objet d'une validation rigoureuse à des températures extrêmes allant de -40° C à +40° C, sous différentes latitudes, ce qui prouve leur adaptabilité inégalée par rapport aux camions à benne traditionnels.

Récemment expédiés depuis la zone portuaire de Luojing à Shanghai, ces camions miniers à énergie nouvelle sont en route pour l'Afrique, avec une date d'arrivée estimée autour du 22 juin. Compte tenu de leur nombre et de leur taille importants, ainsi que des processus d'expédition complexes impliqués dans leur transport, XCMG a collaboré étroitement avec les autorités portuaires, assurant une planification méticuleuse tout au long de toutes les phases logistiques. Les techniciens de XCMG sont arrivés sur place un jour avant pour superviser toutes les opérations et s'assurer que chaque véhicule est prêt à être déployé dès son arrivée.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : https://www.xcmgglobal.com/ .

À propos de XCMG Machinery

Fondée en 1943, la société XCMG Machinery s'est hissée au premier rang de l'industrie des machines d'ingénierie, connue dans le monde entier pour son avantage concurrentiel et sa présence influente. Fidèle à sa mission de « Favoriser un avenir solide », XCMG s'est aventurée au-delà des frontières traditionnelles pour proposer un large éventail de produits et de services, notamment des machines de construction et d'exploitation minière, des équipements sanitaires, ainsi que des services financiers innovants et modernes, menant l'industrie par sa diversité et sa portée. Au premier trimestre 2024, ses produits innovants étaient présents dans plus de 190 pays et régions du monde.