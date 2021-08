XCMG : construction de la base de fabrication intelligente de véhicules adaptés aux opérations urbaines achevée et production lancée

« La base est la 15e usine IM de XCMG réalisée dans le cadre de notre stratégie de mise à niveau intelligente. En tant que réalisation dominante du programme de fabrication intelligente de XCMG, l'achèvement et la mise en service de la base marquent également une nouvelle percée dans l'accroissement de l'échelle de production et le renforcement de l'efficacité de la production des véhicules adaptés aux opérations urbaines de XCMG », a déclaré Sun Xiaojun, le directeur général de XCMG Special Purpose Vehicles.

La nouvelle base compte de multiples lignes de production intelligente, notamment des lignes de soudage intelligentes à plateau tournant et à base, et adopte des technologies de pointe, notamment la 5G, l'internet industriel et le big data. La précision de la collecte des données des équipements 5G et leur efficacité de traitement ont augmenté de plus de 60 %. Le taux de mise en réseau des équipements haut de gamme, grands et rares atteindra 90 %, et l'inspection en ligne des processus clés aura une couverture de 80 %.

Depuis 2003, XCMG investit massivement dans la construction de bases de fabrication d'équipements de grande capacité, en se concentrant notamment sur la mise en place d'une plateforme technologique de fabrication haut de gamme et sur la création d'un modèle de production flexible de lignes de soudage et d'assemblage linéaires pour les grandes pièces de structure.

En 2018, XCMG a construit la première ligne de production intelligente au monde pour les tourne-disques de grue. La « chaîne de production en étoile » a atteint 3 000 kilomètres et plus de 30 000 grues sont sorties de la chaîne de montage en trois ans.

« L'intelligence de fabrication ne se traduit pas seulement par la mise à niveau du processus de production, mais aussi par la maintenance des produits et la gestion des informations », a ajouté Wang Min, PDG et président de XCMG.

En 2019, plateforme Internet industrielle Hanyun a été reconnue comme « une force solide et robuste dans la construction de la nouvelle infrastructure de l'Internet industriel » pour ses réalisations dans la connexion des appareils, la collecte de données et l'informatique de périphérie, notamment les résultats obtenus en matière d'intégration, de gestion et d'analyse des données industrielles massives, la fourniture d'un modèle de mécanisme industriel, le développement d'applications et la visualisation des données.

Pour en savoir plus, consultez le site www.xcmg.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1595958/XCMG.jpg

Related Links

www.xcmg.com



SOURCE XCMG