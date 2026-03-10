XCMG Crane présente trois grues adaptées aux États-Unis lors du CONEXPO 2026

LAS VEGAS, 10 mars 2026 /PRNewswire/ -- Lors du récent salon CONEXPO-CON/AGG 2026, l'un des plus grands salons professionnels pour les industries de la construction dans le monde entier, XCMG Crane a présenté son engagement envers le marché nord-américain avec un portefeuille d'équipements de levage personnalisés. Sous la bannière « Solid XCMG, Steady Progress », la société a présenté trois nouveaux modèles de grues spécialement conçus pour répondre aux exigences rigoureuses des projets municipaux, énergétiques et d'infrastructure locaux, passant de la vente d'équipements traditionnels à des solutions de levage complètes et personnalisées.

XCMG Crane Debuts Three U.S.- Tailored Cranes at CONEXPO 2026

Réaffirmant sa vision globale, XCMG s'engage à devenir un fournisseur de solutions de levage pour l'ensemble du cycle de vie et de tous les scénarios, ainsi qu'un formulateur de normes industrielles. En apportant une valeur quantifiable tout au long du cycle de vie de l'équipement, l'entreprise vise à tracer la voie d'un développement de haute qualité aux côtés de ses partenaires mondiaux.

Pleins feux sur les modèles spécifiques à l'Amérique du Nord :

Grue tout-terrain XCA275_U : Ce modèle est doté d'une technologie de flèche intelligente pour un fonctionnement précis, une sécurité accrue et une protection robuste. Conçu pour une plus grande souplesse de transport, il répond aux diverses exigences en matière de charge par essieu en Amérique du Nord.

Grue tout-terrain XCR130_U : Spécialement conçu pour exceller sur les surfaces non pavées et dans les espaces confinés, le XCR130_U offre une adaptabilité exceptionnelle au terrain, permettant de naviguer en toute confiance sur des chantiers complexes et difficiles.

Camion grue XCT45_U : Parfaitement adapté aux conditions routières urbaines, ce camion-grue est conforme aux permis d'exploitation dans les principaux États américains. Cette conformité réduit considérablement les complexités et les coûts associés au transport et à la logistique entre États.

La qualité et les performances des nouveaux modèles ont trouvé un écho auprès des vétérans de l'industrie. Un opérateur d'équipement lourd expérimenté d'Amérique du Nord a partagé son point de vue en déclarant : « Au départ, nous avions quelques réserves à propos de XCMG. Cependant, après une inspection approfondie sur place, nous avons été profondément impressionnés par la qualité des soudures, la robustesse des systèmes hydrauliques et la conception bien pensée pour faciliter l'entretien. La disponibilité immédiate des pièces et les performances fiables et exceptionnelles sur le terrain ont largement dépassé nos attentes. »

Cet engagement en faveur de la fiabilité est étayé par une « intelligence invisible » et une fabrication de pointe. XCMG, qui est l'une des premières entreprises chinoises à avoir été sélectionnée pour figurer sur la liste nationale des « Leading Intelligent Factory », est à l'origine d'une révolution manufacturière grâce à la technologie numérique. L'utilisation de lignes de production flexibles et intelligentes permet une personnalisation souple et une livraison rapide, tout en permettant à l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de s'appuyer sur des données. Cette compétence de base en matière de fabrication intelligente permet d'obtenir des gains d'efficacité tangibles et quantifiables pour les clients du monde entier, ce qui consolide la progression constante de XCMG sur le marché haut de gamme.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2930189/XCMG_Crane_Debuts_Three_U_S___Tailored_Cranes_CONEXPO.jpg