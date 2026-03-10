XCMG Crane stellt auf der CONEXPO 2026 drei auf die USA zugeschnittene Kranmodelle vor

LAS VEGAS, 10. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf der kürzlich beendeten CONEXPO-CON/AGG 2026, einer der weltweit größten Fachmessen für die Bauindustrie, bekräftigte XCMG Crane sein Engagement auf dem nordamerikanischen Markt mit einem Portfolio an maßgeschneiderten Kranen. Unter dem Motto „Solid XCMG, Steady Progress" präsentierte das Unternehmen drei neue Kranmodelle, die speziell für die strengen Anforderungen lokaler Kommunal-, Energie- und Infrastrukturprojekte entwickelt wurden, und ging damit vom traditionellen Verkauf von Ausrüstung und Maschinen zu umfassenden, maßgeschneiderten Kran-Lösungen über.

XCMG Crane Debuts Three U.S.- Tailored Cranes at CONEXPO 2026

XCMG bekräftigt seine globale Vision und ist bestrebt, sich zu einem Anbieter von Hebetechniklösungen für den gesamten Lebenszyklus und alle Szenarien zu entwickeln und Industriestandards zu setzen. Durch die Bereitstellung eines quantifizierbaren Werts während des gesamten Lebenszyklus der Geräte will das Unternehmen gemeinsam mit seinen globalen Partnern einen Weg der hochwertigen Entwicklung einschlagen.

Modelle für den nordamerikanischen Markt:

XCA275_U All-Terrain Crane: Dieses Modell verfügt über eine intelligente Auslegertechnologie für präzisen Betrieb, erhöhte Sicherheit und zuverlässigen Schutz. Er wurde für überragende Transportflexibilität entwickelt und erfüllt verschiedene Achslastanforderungen in ganz Nordamerika.

XCR130_U Rough Terrain Crane: Der XCR130_U wurde speziell für den Einsatz auf unbefestigten Flächen und bei beschränktem Platzangebot entwickelt und bietet eine außergewöhnliche Anpassungsfähigkeit an das Gelände.

XCT45_U Truck Crane: Dieser Autokran ist perfekt für städtische Straßenverhältnisse geeignet und erfüllt die Anforderungen für Betriebsgenehmigungen in den wichtigsten US-Bundesstaaten. Dadurch werden die Komplexität und die Kosten, die mit dem Transport und der Logistik über die Grenzen der einzelnen Staaten hinweg verbunden sind, erheblich reduziert.

Die Qualität und Leistung der neuen Modelle haben bei den Branchenveteranen Anklang gefunden. Ein erfahrener Schwermaschinenbetreiber aus Nordamerika teilte seine Meinung: „Anfangs hatten wir einige Vorbehalte gegenüber XCMG. Nach einer gründlichen Inspektion vor Ort waren wir jedoch tief beeindruckt von der soliden Schweißqualität, den robusten Hydrauliksystemen und der durchdachten Konstruktion für eine einfache Wartung. Die schnelle Verfügbarkeit von Ersatzteilen und die zuverlässige, hervorragende Leistung im Einsatz haben unsere Erwartungen weit übertroffen."

Diese Verpflichtung zur Zuverlässigkeit wird durch „unsichtbare Intelligenz" und fortschrittliche Fertigung untermauert. Als eines der ersten Unternehmen in China, das in die nationale Liste „Leading Intelligent Factory" aufgenommen wurde, treibt XCMG eine Revolution in der Fertigung mit digitaler Technologie voran. Die Nutzung flexibler, intelligenter Produktionslinien ermöglicht eine flexible Anpassung und schnelle Lieferung, wobei die gesamte Lieferkette mit Daten versorgt wird. Diese Kernkompetenz in der intelligenten Fertigung bringt Kunden weltweit greifbare und quantifizierbare Effizienzgewinne und festigt den stetig wachsenden Erfolg von XCMG auf dem High-End-Markt.

