XCMG dévoile une pelle mécanique hydraulique de 700 tonnes et pose les bases industrielles pour les engins miniers

D'un poids de 700 tonnes, cette pelle mécanique hydraulique est propulsée par deux moteurs de 1 700 chevaux pouvant générer une puissance correspondant à deux chars d'assaut Type-99. Sa masse correspond à celle de 500 berlines, pour une longueur de 23,5 mètres (77 pieds). La XE7000E peut développer une force de poussée de 243 tonnes et une force de creusement jusqu'à 230 tonnes, avec un godet pouvant charger 50 tonnes de charbon à chaque prise. Il lui faut huit heures pour charger et transporter 30 000 tonnes de charbon, ce qui représente un niveau élevé d'efficacité et une percée importante pour l'industrie minière en Chine.

« Je suis extrêmement fier de l'équipe qui a aidé à transformer la XE7000E en réalité. Tous chez XCMG n'ont épargné aucun effort pour faire du matériel d'excavation et d'exploitation minière le tout premier secteur d'entreprise pour la société, » a relevé Wang Min, président du conseil et président de XCMG. « Non seulement l'arrivée de la XE7000E scelle le statut de XCMG comme leader mondial de la fabrication d'engins lourds d'avant-garde, mais encore elle soutient et fait la promotion de la stratégie chinoise du 'Fabriqué en Chine 2025' ».

La conception, la mise au point et la production de la XE7000E qui est à l'heure actuelle la pelle mécanique hydraulique de plus fort tonnage dans le pays, a valu à XCMG d'obtenir 52 brevets et droits de propriété intellectuelle indépendants portant sur les roues motrices, roues de guidage, roues porteuses, chenilles, ainsi que pour sa stratégie novatrice de commande de démarrage progressif du double moteur.

XCMG a investi 1,8 milliard de yuans (285,62 millions de dollars des États-Unis) dans la construction d'installations industrielles pour engins miniers sur 38 hectares (94 acres) comprenant un vaste centre pour matériel de broyage et forage avec robots intelligents. La société a concentré ses efforts de recherche et développement sur la libération des contraintes sur le matériel, le repérage par laser et les instruments de mesure pour éléments structurels de grandes dimensions.

À propos de XCMG

XCMG est une société multinationale de fabrication d'engins de chantier forte d'une histoire de 74 années. Elle se classe aujourd'hui sixième à l'échelle mondiale dans l'industrie des engins de construction. Les produits de la société sont exportés dans plus de 177 pays et régions autour de la planète.

