XCMG diversifie son actionnariat et ouvre 49% de ses parts pour libérer son potentiel boursier

XCMG a signé des accords pour le transfert de 5,4 milliards de yuans en fonds propres (791 millions de dollars) à trois sociétés holding publiques : Jiangsu Guoxin Investment Group Limited, CCB Financial Asset Investment Co., Ltd. et BoCom Financial Assets Investment Co., Ltd. L'entreprise a également conclu un accord pour augmenter son capital de 15,656 milliards de yuans (2,29 milliards de dollars) avec 12 investisseurs stratégiques et sa plateforme d'actionnariat salarié.

Dans le cadre de l'accord d'augmentation de capital, 435 membres de l'équipe principale de l'entreprise, dirigée par Wang Min, PDG de XCMG, ont apporté une contribution de 868,5 millions de yuans (127,39 millions de dollars), soit une participation de 2,7183 %.

« Nous devons insuffler un nouvel élan à l'avenir de XCMG et créer de nouvelles occasions. Cette réforme aura un impact profond et revêtira une grande importance. Nous sommes convaincus que le nouveau mécanisme de gestion renforcera nos activités de développement de haute qualité, telles que la recherche et le développement liés aux technologies de base et la gestion de marché », a déclaré Wang Min.

En diversifiant son actionnariat, XCMG apportera des changements à tous les niveaux de son organisation, Cela comprendra une réorganisation de la direction orientée vers le marché : trois sièges du conseil d'administration ont été attribués à 12 investisseurs stratégiques pour assurer la présence de mécanismes de contrôle. XCMG cherche à prendre des décisions davantage centrées sur le marché, mettre en place des programmes d'actionnariat et d'intéressement à base d'actions destinés aux salariés et lancer un programme de partage des bénéfices et un mécanisme de rémunération basé sur le marché pour les gestionnaires professionnels, afin d'encourager le personnel technique et les membres de la direction de contribuer plus encore.

XCMG est une entreprise multinationale spécialisée dans la fabrication de machinerie lourde, en activité depuis 77 ans. L'entreprise est le quatrième plus important fabricant de machinerie lourde à l'échelle mondiale. Elle exporte ses produits dans plus de 187 pays et régions aux quatre coins du monde.

Pour en savoir plus, visitez le site www.xcmg.com, ou retrouvez-nous sur Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn et Instagram.

