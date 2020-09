XCMG diversifiziert Kapitalbeteiligung - 49 % zur Ausschöpfung von Marktpotenzialen freigegeben

XCMG hat erfolgreich Verträge zum Kapitaltransfer von insgesamt 5,4 Milliarden Yuan (791 Millionen US-Dollar) an drei Holdings unterzeichnet, die sich im Staatsbesitz befinden: die Jiangsu Guoxin Investment Group Limited, die CCB Financial Asset Investment Co., Ltd. und die BoCom Financial Assets Investment Co., Ltd. Außerdem haben die Verantwortlichen mit zwölf strategischen Investoren und über Teilhaber-Plattformen für Mitarbeiter eine Vereinbarung zur Kapitalsteigerung im Gesamtwert von 15,656 Milliarden Yuan (2,29 Milliarden US-Dollar) getroffen.