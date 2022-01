XCMG entrega novas pás-carregadeiras XC9 para Israel, Tailândia e países da Europa, à medida que exportações acumuladas de pás-carregadeiras totalizam 100 mil unidades

A Unidade Comercial de Maquinários de Terraplanagem da XCMG (a "Unidade") já exporta para 187 países e regiões do mundo. Com o objetivo de realizar vendas de 100 mil unidades de equipamentos e com peças sobressalentes alcançando 100 milhões de yuans (USD 15,76 milhões), as vendas internacionais da Unidade obtiveram um crescimento substancial, e a empresa ficou em primeiro lugar entre as marcas chinesas nos últimos 33 anos.

"Atualmente, as pás-carregadeiras da XCMG estão entre as cinco primeiras do mundo, e, no mercado internacional futuro, a XCMG tornará, de forma inabalável, a inovação tecnológica e a internacionalização suas prioridades estratégicas de longo prazo. A exportação em lotes da série XC9 de pás-carregadeiras de última geração é uma conquista estratégica da importante estratégia global da XCMG", afirmou Wang Min, presidente e CEO da XCMG.

Para atender à demanda da Europa e da América do Norte, a XCMG desenvolveu a série XC9 de pás-carregadeiras de última geração, utilizando a experiência em P&D e diferencial de P&D internacional da empresa com mais de cem tecnologias patenteadas desenvolvidas de forma independente. As pás-carregadeiras vêm equipadas com exclusiva curva de potência do motor, transmissão totalmente automática controlada eletronicamente, sistema inteligente de refrigeração independente, sistema eletro-hidráulico de indução de carga e muito mais, conseguindo mais de 15% de conservação de energia na aplicação combinada de um único produto. A série de pás-carregadeiras XC9 atingiu volumes de vendas nos EUA, Europa e Ásia.

Para prestar um melhor atendimento aos clientes internacionais e ter certeza de que o fornecimento de peças sobressalentes seja feito de forma oportuna, a XCMG lançou, em 2020, o XCMG-Global Service System (X-GSS), um sistema de informações de serviço de ciclo de vida completo, que oferece suporte preciso, com valor agregado e de manutenção satisfatória a clientes globais, com base na análise de dados de IoT dos produtos e de suas condições de funcionamento.

Em 2021, a XCMG enviou 90 engenheiros de serviços para o exterior e ministrou mais de 300 treinamentos no período pós-pandemia. Nos locais sem acesso, os engenheiros de serviços internacionais da XCMG realizaram treinamentos on-line para continuar a melhorar os recursos de serviços dos revendedores internacionais.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1731319/image.jpg

FONTE XCMG

