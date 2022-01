XCMG livre de nouveaux chargeurs XC9 en Israël, en Thaïlande et dans les pays européens, alors que l'exportation cumulée de chargeurs monte à 100 000 unités

L'unité commerciale chargée des machines de terrassement de XCMG (« l'Unité ») exporte désormais dans 187 pays et régions du monde. Avec comme objectif de vendre des équipements de chantier pour un équivalent de 100 000 unités et des pièces de rechange atteignant 100 millions de yuans (15,76 millions de dollars US), les ventes à l'étranger de l'Unité ont enregistré une croissance substantielle et sont restées nº 1 parmi les marques chinoises au cours des 33 dernières années.

« Aujourd'hui, les chargeurs de XCMG se classent parmi les cinq premiers au monde et, sur le futur marché international, XCMG fera résolument de l'innovation technologique et de l'internationalisation des priorités stratégiques à long terme. L'exportation par lots de la série de chargeurs XC9 haut de gamme est une réalisation stratégique de la stratégie mondiale clé de XCMG », a déclaré Wang Min, président-directeur général de XCMG.

Pour répondre à la demande du marché européen et nord-américain, XCMG a développé la série de chargeurs XC9 haut de gamme en utilisant l'expérience en R&D de l'entreprise et la force de R&D à l'étranger avec plus de 100 technologies brevetées développées indépendamment. Les chargeurs sont équipés d'une courbe de moteur exclusive, d'une transmission entièrement automatique à commande électronique, d'un système de refroidissement indépendant intelligent, d'un système hydraulique à induction de charge électro-hydraulique et plus encore, réalisant plus de 15 % d'économies d'énergie dans l'application combinée d'un seul produit. La série de chargeurs XC9 a réalisé des ventes en volume aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Pour mieux servir les clients à l'étranger et s'assurer que l'approvisionnement en pièces de rechange pourrait être livré en temps opportun, XCMG a lancé le XCMG-Global Service System (X-GSS) en 2020, un système d'information sur le cycle de vie complet qui fournit un support de maintenance précis, à valeur ajoutée et satisfaisant pour les clients mondiaux, basé sur l'analyse des données IoT des produits et de leurs conditions de travail.

En 2021, XCMG a envoyé 90 ingénieurs de maintenance à l'étranger et a dispensé plus de 300 formations dans la période suivant la pandémie. Dans les endroits inaccessibles, les ingénieurs de maintenance à l'étranger de XCMG ont organisé des formations en ligne pour continuer à améliorer les capacités de maintenance des concessionnaires à l'étranger.

