XCMG fait la démonstration de la fiabilité de ses équipements et de son expertise technique au championnat du monde de SuperEnduro FIM

XUZHOU, Chine, 9 janvier 2026 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery (SHE : 000425), en collaboration avec son distributeur nordique ELVATE, a parrainé l'une des plus prestigieuses compétitions de motos tout-terrain en salle, le championnat du monde FIM SuperEnduro, lors de son étape de Stockholm en décembre 2025. À l'occasion de cet événement historique, XCMG a, par l'intermédiaire d'ELVATE, fourni des équipements et une assistance technique tout en supervisant la construction et l'entretien de la piste, offrant ainsi une « solution XCMG » complète à l'écosystème suédois des sports motorisés.

Conçue avec des pentes courtes et raides, des obstacles continus et des virages très techniques à faible vitesse, la piste de SuperEnduro a imposé des exigences exceptionnelles en matière de précision de construction. Le taux d'humidité du sol devait se situer entre 8 et 12 % et la densité de compactage devait être maintenue entre 85 et 90 %, afin de conserver la stabilité de la structure sans sacrifier la traction du conducteur. Ces conditions ont représenté un test rigoureux tant pour l'expertise technique que pour les performances de l'équipement.

XCMG a déployé une flotte coordonnée de machines pour construire la piste de efficacement et en conformité aux spécifications. La chargeuse électrique sur roues XC968EV et la pelle électrique XE270EV, modèles phares de la gamme nouvelles énergies de XCMG, ont permis des opérations efficaces et rapides dans l'exécution de tâches critiques telles que la construction de grandes rampes et le compactage de la surface de la piste. L'excavatrice XE260E, équipée d'une flèche spécialisée et d'un godet de grande capacité, a épandu et modelé efficacement le sol tout en minimisant les repositionnements. En outre, la chargeuse compacte sur chenilles XC7-TV12 a exhibé une forte capacité tout-terrain et de montée, s'adaptant efficacement aux terrains complexes tout en réduisant les perturbations de la surface pendant les opérations de compactage et d'ameublissement.

La fiabilité de l'équipement s'est avérée tout aussi importante pendant la course elle-même. Les atterrissages et les impacts fréquents ont nécessité des réparations de la voie toutes les 20 à 30 minutes. Les machines XCMG sont restées en attente tout au long de la course, entrant sur la piste immédiatement après chaque segment de course pour restaurer l'état de la surface et assurer la sécurité des pilotes. Les chargeuses compactes équipées de râteaux et de godets ont joué un rôle clé dans la réparation de la voie et le rétablissement de l'élasticité de la surface dans des délais très courts.

« L'équipement XCMG a fonctionné en continu avec une fiabilité remarquable », a déclaré Tom Burwell, directeur de l'événement. « Sa stabilité a dépassé les attentes et a permis d'achever les préparatifs d'avant-course dans les délais et conformément à des normes élevées. »

Steve Forrester, un opérateur australien expérimenté qui voyage dans le monde entier avec le championnat, a participé à la construction de la voie en utilisant des pelles électriques XCMG et a fait l'éloge de leur fonctionnement harmonieux, de leur rapidité de réaction et de leurs performances générales.

Les performances éprouvées des équipements XCMG au cours de l'événement ont permis à ELVATE d'obtenir des commandes supplémentaires de la part de ses clients sur le site. À l'avenir, XCMG continuera de collaborer avec ses partenaires afin d'étendre ses solutions à un plus grand nombre d'applications.

