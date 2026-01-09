XCMG stellt bei der FIM SuperEnduro-Weltmeisterschaft die Zuverlässigkeit und das technische Know-how seiner Maschinen zur Schau

XUZHOU, China, 9. Januar 2026 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery (SHE: 000425) sponserte zusammen mit seinem nordischen Händler ELVATE einen der prestigeträchtigsten Indoor-Offroad-Motorradwettbewerbe der Welt, die FIM SuperEnduro-Weltmeisterschaft, während ihrer Station in Stockholm im Dezember 2025. Bei dieser bahnbrechenden Veranstaltung lieferte XCMG über ELVATE Ausrüstung und technische Unterstützung und kümmerte sich um den Bau und die Instandhaltung der Rennstrecke − eine komplette XCMG-Lösung für das schwedische Motorsport-Ökosystem.

Die SuperEnduro-Strecke mit ihren kurzen, steilen Anstiegen, ständigen Hindernissen und langsamen, hochtechnischen Kurven stellte besondere Anforderungen an die Präzision der Konstruktion. Der Feuchtigkeitsgehalt des Bodens musste zwischen 8 und 12 % liegen, wobei die Verdichtung bei 85 bis 90 % gehalten werden musste, um die strukturelle Stabilität zu gewährleisten, ohne die Traktion der Fahrer zu beeinträchtigen. Diese Bedingungen waren ein harter Test sowohl für das technische Know-how als auch für die Leistungsfähigkeit der Geräte.

XCMG setzte eine koordinierte Flotte von Maschinen ein, um den Streckenbau effizient und gemäß den Spezifikationen durchzuführen. Der Elektroradlader XC968EV und der Elektrobagger XE270EV, die Flaggschiffe des neuen XCMG-Portfolios mit alternativer Antriebstechnik, lieferten einen reibungslosen Betrieb und ein schnelles Ansprechverhalten für kritische Aufgaben wie den Bau großer Rampen und die Verdichtung der Fahrbahnoberfläche. Der mit einem Spezialausleger und einer Großraumschaufel ausgestattete Bagger XE260E ermöglichte eine effiziente Verteilung und Formung des Bodens bei gleichzeitiger Minimierung der Umsetzungen. Der XC7-TV12 Kompaktlader mit Raupenantrieb bewies seine starke Geländegängigkeit und Steigfähigkeit, indem er sich effektiv an komplexes Terrain anpasste und gleichzeitig die Störung der Oberfläche bei Verdichtungs- und Lockerungsarbeiten verringerte.

Auch während des Rennens selbst erwies sich die Zuverlässigkeit der Ausrüstung als kritisch. Häufige Landungen und Stöße erforderten alle 20 bis 30 Minuten Streckenreparaturen. XCMG-Maschinen blieben während der gesamten Veranstaltung in Bereitschaft und fuhren unmittelbar nach jedem Rennabschnitt auf die Strecke, um die Oberflächenbedingungen wiederherzustellen und die Sicherheit der Fahrer zu gewährleisten. Kompaktlader mit Aufreißrechen und -schaufeln spielten eine Schlüsselrolle bei der Instandsetzung der Strecke und der Wiederherstellung der Oberflächenelastizität unter Zeitdruck.

„Die Maschinen von XCMG arbeiteten ununterbrochen mit bemerkenswerter Zuverlässigkeit", sagte Tom Burwell, der Leiter der Veranstaltung. „Ihre Stabilität übertraf die Erwartungen und sorgte dafür, dass die Vorbereitungen vor dem Rennen pünktlich und auf hohem Niveau abgeschlossen wurden."

Steve Forrester, ein erfahrener Bediener aus Australien, der im Rahmen der Meisterschaft weltweit unterwegs ist, nahm am Streckenbau mit XCMG-Elektrobaggern teil und lobte deren reibungslosen Betrieb, schnelle Reaktion und Gesamtleistung.

Die bewährte Leistung der XCMG-Ausrüstung während der Veranstaltung trug dazu bei, dass ELVATE vor Ort zusätzliche Kundenaufträge erhielt. Auch in Zukunft wird XCMG mit Partnern zusammenarbeiten, um seine Lösungen auf ein breiteres Spektrum von Anwendungen auszuweiten.

Foto − https://mma.prnewswire.com/media/2857991/1.jpg