XCMG klettert in der Rangliste der 500 einflussreichsten Marken der Welt nach oben

Die Rangliste der Worldʼs 500 Most Influential Brands, die seit 18 Jahren in Folge veröffentlicht wird, untersucht den Einfluss, den Marktanteil, die Markentreue und die globale Führungsrolle von mehr als 15.000 namhaften Marken weltweit, um jährlich die einflussreichsten 500 auszuwählen. XCMG ist der einzige chinesische Baumaschinenhersteller, der diese Auszeichnung drei Jahre in Folge erhalten hat.