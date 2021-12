XCMG sobe de posição no ranking das 500 marcas mais influentes do mundo

A classificação das 500 marcas mais influentes do mundo, que já é publicada há 18 anos consecutivos, analisa a influência, a participação de mercado, a lealdade dos consumidores à marca e a liderança global de mais de 15 mil marcas de destaque em todo o mundo para selecionar as 500 mais influentes do ano. A XCMG é a única fabricante chinesa de maquinários de construção a receber a distinção por três anos consecutivos.

Inovação contínua molda liderança global

Em novembro, a XCMG lançou as principais tecnologias do maior guindaste de torre do mundo, o XGT15000-600S, incluindo mais de 50 tecnologias fundamentais que estabeleceram dez recordes mundiais e dez tecnologias que são inéditas no mundo. O guindaste tem uma capacidade de elevação nominal de 15.000 t/m e um peso de elevação máximo de 600 toneladas, o equivalente a levantar 400 carros ao mesmo tempo. O mega guindaste de torre resolverá efetivamente problemas restritivos, como o levantamento de componentes pesados, a construção em alturas maiores e grandes áreas operacionais.

Tendo alcançado a transformação verde de reabastecimento rápido de energia, vida útil de bateria de longa duração e emissões zero que são livres de poluição, a divisão automotiva da XCMG recentemente assinou a maior empreitada mundialde 200 unidades de caminhões pesados movidos a hidrogênio com o Ejin Horo Banner na Região Autônoma da Mongólia Interior.

A divisão também se uniu à Hangzhou Aleisi Hydrogen Energy Technology, à Inner Mongolia Xinyuan Power Hydrogen Energy Technology e ao governo de Ejin Horo Banner para assinar um acordo de investimento de projeto de cooperação para veículos de novas energias que inclui fabricação de equipamentos NEV, produção de motores a hidrogênio e mineração inteligente.

Recentemente, a XCMG Hoisting Machinery publicou a "Declaração de pico de carbono e neutralidade de carbono da XCMG Hoisting Machinery", estabelecendo seis metas para alcançar a promessa de buscar uma visão de desenvolvimento verde e assumindo a responsabilidade de construir uma civilização ecológica. Desde 2016, a série G-1 de guindastes da XCMG introduziu uma série de tecnologias leves e novos sistemas hidráulicos energeticamente eficientes que melhoram o desempenho geral de 5% a 15%, ao mesmo tempo em que reduzem o consumo de combustível em pelo menos 15%.

