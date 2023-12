XUZHOU, China, 26 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A XCMG Machinery (SHE: 000425, "XCMG") inaugurou oficialmente o XCMG Loading Equipment Research Institute (o "Instituto") e deu início à primeira linha de produção de carregadeiras movidas a nova energia em Xuzhou, China.

XCMG lança a primeira linha de produção de carregadeiras de nova energia do mundo (PRNewsfoto/XCMG Machinery)

"O Instituto terá um papel fundamental na transformação e modernização da indústria, focado no desenvolvimento verde, inteligente, de alto padrão, orientado a serviços e internacional, com o objetivo de criar um ecossistema de inovação tecnológica com foco no mercado que integra indústria, educação e pesquisa, impulsionando modelos de P&D originais e pioneiros, liderando o mercado com tecnologia e qualidade e promovendo um desenvolvimento industrial de alta qualidade", disse Yang Dongsheng, CEO e presidente da XCMG.

Em linha com a tendência crescente de sustentabilidade, a taxa de penetração de vendas de carregadeiras de nova energia continua aumentando, subindo de 1,8% em fevereiro para 5,8% em setembro na China. Atualmente, a taxa de penetração da XCMG alcançou 12,1%.

Uma linha de produção inteligente e ecologicamente correta A linha de produção de carregadeiras de nova energia foi projetada especialmente para modelos de nova energia e se adapta a iterações e atualizações rápidas de produtos, estabelecendo uma base sólida para a fabricação inteligente de equipamentos de nova energia.

Além de produzir veículos de nova energia com zero emissões de carbono, a linha de produção também utiliza energia limpa em todo o processo de fabricação para eliminar as emissões industriais. A distribuição e transferência de materiais são realizadas com equipamentos motorizados, incluindo AGVs e empilhadeiras elétricas, com altos níveis de automação e baixo consumo energético. A linha de montagem de nova energia é totalmente ecológica, incluindo os equipamentos, transferências, ferramentas e produtos, assegurando um processo livre de poluição ou com emissões de carbono quase zero.

A linha de produção diminui significativamente as emissões de Escopo I, II e III – cada carregadeira de nova energia tem um tempo médio de operação de 3.000 horas, reduzindo 32,3 toneladas de emissões de carbono e 118,35 toneladas de emissões de CO₂ anualmente.

No momento, existem quase 1.500 unidades de carregadeiras XCMG de nova energia em operação, cortando as emissões de carbono anuais em 48.400 toneladas e as emissões de CO₂ em 177.500 toneladas. Estima-se que, até 2025, o volume anual de vendas de carregadeiras elétricas da XCMG alcançará 5.000 unidades, reduzindo as emissões de CO2 em 592.000 toneladas anualmente.

Em 2010, a XCMG foi pioneira ao lançar a primeira carregadeira a GNL do mundo, estabelecendo sua posição de liderança no setor de carregadeiras de nova energia. Atualmente, a empresa desenvolveu um portfólio abrangente de produtos puramente elétricos, movidos a hidrogênio e híbridos de nova energia, integrados com tecnologias inteligentes, incluindo controle remoto e operação autônoma.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2307611/WechatIMG9909.jpg

FONTE XCMG Machinery